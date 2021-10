San Juan, FP3: Toprak Razgatlioglu fährt Rundenrekord

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dominierte auch das dritte freie Training in San Juan, Scott Redding (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) mit Rückstand.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) sorgte in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings am Freitag im Autodromo Villicum mit 1:37,872 min für die Bestzeit und blieb damit 0,246 sec vor dem Zweiten Scott Redding (Aruba.it Ducati). Der drittplatzierte Alex Lowes (Kawasaki) büßte bereits über eine halbe Sekunde ein.



Obwohl die Strecke in der ersten Viertelstunde des FP1 am Freitag nach dem Sandsturm am Donnerstag in einem rutschigen Zustand war, baute sich schnell Grip auf und die Fahrer kamen auf erstaunliche Zeiten. Toprak fehlten am Ende von FP2 nur 4/10 sec auf die schnellste Rennrunde, gefahren 2019 im Superpole-Race von Jonathan Rea (1:37,462 min).

Für die erste nennenswerte Bestzeit im FP3 sorgte Razgatlioglu mit 1:38,145 min, wenig später hatte Scott Redding einen Ausrutscher, konnte seine Ducati aber zurück an die Aruba-Box bringen.



Nach zehn Minuten war Michael Rinaldi dabei die schnellste Runde zu fahren, pflügte nach einem Schreckmoment aber durchs Kiesbett. Ducati-Kollege Chaz Davies musste seine V4R kurz zuvor rauchend abstellen, für den Waliser war das Training damit beendet.

Kurz vor Halbzeit der 30-minütigen Session blieb Razgatlioglu als Erster unter 1:38 min. Drei Minuten vor Schluss gelang Rea in 1:37,764 min die schnellste Zeit bis dahin, Garrett Gerloff (GRT Yamaha) fuhr auf die Tausendstelsekunde die gleiche Zeit.



Dann schlug Razgatlioglu mit 1:37,388 min zurück und unterbot damit den Rundenrekord. In der folgenden Runde steigerte sich der WM-Leader sogar auf 1:37,239 min! Toprak ist damit um 0,405 sec schneller als der Zweite Redding und um 0,525 sec als der Dritte Rea.

Leon Haslam brachte die beste Honda auf Platz 7, Michael van der Mark die schnellste BMW auf Rang 9. Beide Hersteller haben sich gegenüber Freitag markant gesteigert.

Ergebnisse Superbike-WM San Juan, FP3:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 1:37,239 min

2. Redding, Ducati, +0,405 sec

3. Rea, Kawasaki, +0,525

4. Gerloff, Yamaha, +0,525

5. Rinaldi, Ducati, +0,888

6. Lowes, Kawasaki, +1,050

7. Haslam, Honda, +1,223

8. Bassani, Ducati, +1,257

9. Van der Mark, BMW, +1,258

10. Locatelli, Yamaha, +1,300

11. Vinales, Kawasaki, +1,846

12. Bautista, Honda, +1,926

13. Mercado, Honda, +1,944

14. Cavalieri, Ducati, +2,003

15. Nozane, Yamaha, +2,372

16. Laverty, BMW, +2,403

17. Rabat, Kawasaki, +2,456

18. Davies, Ducati, +2,734

19. Ponsson, Yamaha, +2,891

20. Ribodino, Kawasaki, +5,108

21. Solorza, Kawasaki, +5,293