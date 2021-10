So will Scott Redding (Ducati) Vizeweltmeister werden

Kaum jemand hätte es noch für möglich gehalten, dass Ducati-Star Scott Redding noch um die Vizemeisterschaft der Superbike-WM 2021 kämpfen kann. Doch genau das kann der Engländer beim Saisonfinale in Indonesien schaffen.

Als Scott Redding bei seinem Heimrennen in Donington Park 66 Punkte Rückstand auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und 64 auf Jonathan Rea (Kawasaki) hatte, schien der Ducati-Pilot in der Superbike-WM 2021 den Kampf um den Titel bereits verloren zu haben. Hat er tatsächlich auch, allerdings ganz anders als erwartet.

Denn mit identischen 66 Punkten Rückstand auf den Türken wird Redding das Saisonfinale auf der Insel Lombok angehen und hat somit keine Chance auf den Gewinn der Serie, doch im selben Zeitraum holte er 28 Punkte auf den zweitplatzierten Jonathan Rea (Kawasaki) auf und kann in Indonesien rechnerisch noch Vizeweltmeister werden.



«Dafür werde verdammt noch mal alles in die Waagschale werfen», kündigte der 28-Jährige an. «Wenn ich mitkämpfen kann, werde ich mich nicht zurückhalten. In Indonesien kann ich den Kämpfer in mir herauslassen.»

Redding könnte davon profitieren, wenn sich Razgatlioglu und Rea im Titelkampf zu Fehlern hinreißen lassen.



«Bisher musste ich immer etwas vorsichtig sein, weil ich möglichst viele Punkte mitnehmen musste – was mir bei den letzten Meetings auch gut gelungen ist», meinte Redding. «Nun stehen wir vor dem letzten Rennwochenende. Ich habe nichts zu verlieren, kann aggressiver sein und versuchen, die Rennen zu gewinnen. Los gehts!»