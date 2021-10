Honda-Star Bautista in San Juan: Krampf statt Kampf

Das vorletzte Meeting der Superbike-WM 2021 auf dem Circuito San Juan war kein Zuckerschlecken für Honda. Egal, was Werkspilot Álvaro Bautista versuchte, es reichte einfach nicht.

Honda bot beim Superbike-Meeting in San Juan Villicum eine traurige Vorstellung. Kein einstelliges Ergebnis, zehnte Plätze waren das Highlight. Das Werksteam der Honda Racing Corporation war das schlechteste aller fünf engagierten Hersteller.

Die Honda-Probleme ließen sich vor Ort nur bedingt reduzieren, für einen Durchbruch reichte es nicht. Am Sonntag schaffte es Álvaro Bautista nach Platz 11 im Superpole-Race, im zweiten Lauf als Zehnter bester Honda-Pilot ins Ziel zu kommen – dabei hatte der 36-Jährige noch vor zwei Wochen in Portimão den Speed für die Top-5.



«Durch einige Anpassungen an der Elektronik sind wir einen kleinen Schritt nach vorne gekommen, was meine Pace im Superpole-Rennen etwas verbessert hat», sagte ein frustrierter Bautista. «Dann haben wir für das zweite Rennen weitere kleine Schritte hin zu einem besseren Gefühl gemacht. Ich konnte konstanter fahren und war fast eine Sekunde schneller als ich es bis dahin war.»



Tatsächlich fuhr der 16-fache Laufsieger auf seiner schnellsten Rennrunde in 1:38,482 min sogar 0,4 sec schneller als in der Superpole!

Erschwerend für Honda: Es war der erste Einsatz der 2020 eingeführten CBR1000RR-R auf der Piste in Argentinien. Es gab keine Daten und Erfahrungen, mit denen man sich besser hätte vorbereiten können. Eine Wiederholung der blamablen Vorstellung sollte es 2022 nicht geben.



«Sagen wir so: wir haben uns zwar im Verlauf des Wochenendes gesteigert, das war aber leider nicht genug, um näher an die Spitze zu sein. Und ja, wir haben uns auf dieser Strecke schwergetan», hielt Bautista fest. «Ich denke aber, dass unsere Arbeit und die gesammelten Informationen für die Techniker in Zukunft nützlich sein werden. Ich danke HRC, weil sie schuften wirklich unermüdlich.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min