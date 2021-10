Wegen Zeitmangel: «BMW braucht die richtigen Ideen»

Vier Podestplätze konnten die BMW-Werksfahrer Michael van der Mark und Tom Sykes in der Superbike-WM 2021 bislang mit der M1000RR erobern. Beide sind überzeugt, dass mehr Testzeit viel helfen würde.

Zehn Tage dürfen die fixen Piloten der Superbike-WM zwischen dem Saisonende und dem Schluss der Meisterschaft im folgenden Jahr testen. Diese Limitierung trifft besonders Hersteller mit wirklichen neuen Motorrädern, wie BMW mit der M1000RR in diesem Jahr oder Honda 2020 mit der CBR1000RR-R. Die aktuellen Bikes von Yamaha und Kawasaki sind Evolutionen des Vorgängermodells, sie taten sich leichter. Und Ducati übte mit der Panigale V4R ein Jahr lang auf verschiedenen Rennstrecken, bevor sie ab 2019 erstmals in der WM eingesetzt wurde.

«Die Jungs bei BMW haben viele Ideen und können auch sehen, woran es uns fehlt», erzählte van der Mark im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir brauchen mehr Grip und ein besseres Einlenkverhalten. Es ist nicht ideal, dass wir so einen kurzen Winter haben. Normalerweise testet man nach dem Saisonende die ganzen neuen Teile und evaluiert, was man davon für den nächsten Test Ende Januar brauchen kann.»

Weil die Motorräder vom letzten SBK-Event am dritten November-Wochenende in Indonesien erst spät zurückkommen, wird BMW Stand heute nur einen kurzen Shakedown Anfang Dezember haben, eventuell in Almeria. Das gäbe den Neuzugängen Scott Redding und Loris Baz die Möglichkeit, sich mit dem neuen Motorrad vertraut zu machen.

«Ich habe BMW gesagt, was ich gerne anders hätte», so van der Mark. «Wir müssen uns verbessern. Und was wir während der Wintertests probieren, müssen die richtigen Dinge sein. Selbst wenn wir 18 Testtage hätten, wären das nicht genug. In zehn Tagen lassen sich nicht viele neue Sachen testen. Aber damit müssen wir klarkommen, die Ideen müssen die richtigen sein. Ich vertraue BMW, deshalb habe ich für zwei Jahre bei ihnen unterschrieben. Die Probleme lassen sich nicht an einem Tag lösen, manche Dinge dauern etwas länger. Aber so lange sie es versuchen, gibt mir das Zuversicht. Es ist nicht so, dass du ein neues Teil wie eine neue Schwinge bringst und damit einen riesigen Schritt machst. Manchmal musst du etwas weiter blicken und verschiedene Kombinationen probieren.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt