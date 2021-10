Chance für Philipp Öttl? Vinales zurück in die SSP-WM

Philipp Öttl verhandelt mit zwei Teams für die Superbike-WM 2022, er würde gerne aufsteigen. «Wer weiß, ob ich so eine Chance noch einmal bekomme», überlegt der 25-jährige Bayer.

Seit Wochen führen Philipp Öttl und sein Vater Peter mit den Superbike-Teams Orelac VerdNatura Kawasaki und Go Eleven Ducati Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit für 2022.



«Ich weiß nicht, was ich tun soll» gesteht Öttl. «Es gibt auch Angebote von anderer Seite, ich könnte auch in der Supersport-WM bleiben. Vielleicht habe ich aber nur einmal im Leben die Möglichkeit Superbike-WM zu fahren.»

Drei Fahrer dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf den Platz bei Go Eleven machen, alle sind 25 Jahre alt: Philipp Öttl, Federico Caricasulo und Tarran Mackenzie.



In der Supersport-WM lief es für Öttl zuletzt in Portimao und San Juan überhaupt nicht: Er kam nie besser als auf Rang 8 ins Ziel und ist nur noch WM-Fünfter. Da sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Öttl in elf seiner 36 Supersport-Rennen auf dem Podium stand und im Vorjahr WM-Dritter wurde.

«Idealerweise machen wir mit je einem Fahrer in der Superbike- und Supersport-WM weiter», sagte Orelac-Teammanager Nacho Calero gegenüber SPEEDWEEK.com. Dieses Jahr starten Isaac Vinales auf der 1000er und Raffaele De Rosa auf der 600er für das Team.



Der Teamname ist übrigens Calero rückwärts geschrieben, Nachos Vater José ist der Eigentümer.

«Vinales will in die Supersport-WM zurück», erzählte Calero. «Er glaubt, dass sein Fahrstil besser zu Supersport passt. Öttl ist interessant, ich weiß aber nicht, was er auf einem Superbike leisten kann. Wir reden auch mit Loris Cresson.»



Cresson finanziert sich dieses Jahr selbst im Superbike-Team Outdo Pedercini Kawasaki. Der Belgier würde eine ordentliche Mitgift zu Orelac mitbringen, hat sich aber noch nie durch Leistung empfohlen.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



BMW Bonovo action: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt