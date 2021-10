Alex Lowes erfolgreich operiert – auch rechtzeitig?

Seit Barcelona leidet Alex Lowes unter den Nachwirkungen seines Sturzes im zweiten Lauf. Die Handverletzung warf den Engländer in der Superbike-WM 2021 zurück und war auch für Kawasaki ungünstig.

Alex Lowes hatte im zweiten Superbike-Lauf in Barcelona einen Schutzengel. Denn nach einem unverschuldeten Sturz gab es eine Kettenreaktion, die leicht in einer Katastrophe hätte enden können. Zuerst wurde der 31-Jährige von Yamaha-Pilot Kohta Nozane zu Fall gebracht, wurde danach von seiner Kawasaki und anschließend noch von Lachlan Epis getroffen.



Beim Sturz wurde aber die rechte Hand des Engländers in Mitleidenschaft gezogen. Erst nachdem Lowes in Jerez, Portimão und auch in San Juan auf Rennen verzichten musste, bestätigte der Kawasaki-Pilot, dass er einen Bruch erlitten hatte. Um für das Saisonfinale auf der Insel Lombok am 20./21. November fit zu sein, zog Lowes seine ursprünglich erst im Winter geplante Operation vor.

Zurück aus Argentinien ließ sich der zweifache Laufsieger (mit Yamaha) in der vergangenen Woche in Barcelona im Krankenhaus ‹iMove Traumatología› vom Handspezialisten Dr. Jordi Font operieren. In dem Eingriff wurde auch eine Sehne am Schlüsselbein behandelt.



«Wahrscheinlich hätte ich diesen Schritt bereits nach Barcelona gehen sollen. In drei Wochen sollte ich wieder trainieren können», sagte Lowes. «Es war nur ein kurzer Boxenstopp, um ein wenig Kosmetik zu machen. Für Indonesien werde ich bereit sein.»

Lowes Verletzung war auch hinsichtlich der Superbike-WM 2021 bitter. In der Gesamtwertung fiel er seit dem Superpole-Race in Barcelona um zwei Positionen auf WM-Rang 7 zurück und ich punktgleich mit Garrett Gerloff (Yamaha), der als Achter geführt wird. Außerdem fehlen die Punkte des Kawasaki-Piloten in der Team- und Herstellerwertung.



Auch im Titelkampf seines Teamkollegen Jonathan Rea mit Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu konnte Lowes keine Schützenhilfe bieten – genau das erwartet Kawasaki von ihm beim Saisonfinale in Indonesien!