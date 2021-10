Team Bonovo action BMW offiziell: Name und Fahrer neu

Das Team Bonovo action wird sein Engagement in der Superbike-WM für 2022 erweitern und die Zusammenarbeit mit BMW vertiefen. Mit Loris Baz und Eugene Laverty starten zwei erfahrene Piloten.

BMWs Pläne für die Superbike-WM 2022 waren schlecht gehütete Geheimnisse. Schon länger war offenkundig, dass das Team Bonovo MGM für nächstes Jahr von einem auf zwei Fahrer aufstockt. Dass diese beiden Eugene Laverty und Loris Baz sein würden, sickerte in Jerez durch.

Die größte Neuheit in der heutigen offiziellen Bestätigung ist der Teamname. Der Firmenname MGM von Teammanager Michael Galinski verschwindet, stattdessen wird das traditionelle Bonovo action verwendet. Dass BMW im offiziellen Teamnamen auftaucht, unterstreicht die zukünftig noch engere Zusammenarbeit. Denn der bayerische Hersteller hat sich von den Kategorisierungen Werks- und Satellitenteam verabschiedet, zukünftig gibt es zwei gleichwertige Teams: BMW Motorrad und Bonovo action BMW.

«Das Bonovo action BMW Racing Team ist ein wichtiger Teil unseres WorldSBK-Projekts, und wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren», betont Dr. Markus Schramm, der Leiter von BMW Motorrad. «Das Team um Jürgen Röder und Michael Galinski bringt sich mit viel Engagement und Leidenschaft für den Rennsport in der Superbike-Weltmeisterschaft ein. Dass dieses BMW-Einsatzteam sich nun vergrößert und zwei M1000RR an den Start bringt, ist ein wichtiger weiterer Schritt für das Team, ebenso wie für das gesamte Projekt. Mit zwei Werksmotorrädern und den beiden Werksfahrern Eugene Laverty und Loris Baz geht die Mannschaft sehr stark aufgestellt in die neue Saison. Wir freuen uns auf gemeinsame Erfolge!»

Der 35-jährige Eugene Laverty steht 2022 das dritte Jahr in Folge bei BMW unter Vertrag, diese Saison hatte der Nordire das Pech, dass seinem Team RC Squadra Corse BMW bereits nach vier Events das Geld ausging und er anschließend nur noch dreimal als Ersatz für den seit Barcelona verletzten Tom Sykes zum Einsatz kam.

«Es ist fantastisch, in der BMW-Familie zu bleiben», freute sich der 13-fache Laufsieger Laverty. «Die vergangenen sechs Monate waren für mich als Fahrer hart, und so bin ich sehr dankbar für die fortwährende Unterstützung und den Glauben an mich, die mir von jedem in diesem Projekt entgegengebracht werden. Ich bin hoch motiviert, dieses Vertrauen in meine Fähigkeiten zurückzuzahlen und zuversichtlich, dass wir nach einer soliden Testphase im Winter gut gerüstet und konkurrenzfähig zum ersten Rennen kommen werden.»

Loris Baz (28) war kurz davor, seinen Ducati-Vertrag in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica zu verlängern, als Tom Sykes BMW für 2022 eine Absage erteilte. Die deutsche Manufaktur ergriff die Chance und verpflichtet den schnellen Franzosen, der auf Kawasaki bereits zwei Rennen gewann und für Kawasaki, Yamaha und Ducati zusammen 20 Podestplätze eroberte.

«Ich bin überglücklich, in die Superbike-WM zurückzukehren, und möchte BMW und dem Bonovo action Racing Team danken, dass sie mir die Möglichkeit dazu geben», hielt Baz fest. «Ich glaube, dass ich an den beiden Rennwochenenden in Spanien und Portugal gezeigt habe, dass ich die Pace habe, in dieser Meisterschaft an der Spitze mitzukämpfen. BMW ist die Marke, die sich in der zweiten Saisonhälfte am meisten gesteigert hat. Ich habe aufmerksam verfolgt, wie das Bike sich verbessert. Ich bin schon mit BMW gefahren und kenne dort eine Menge Leute. Ich bin auch schon 2012 in einem Rennen zusammen mit MGM Racing angetreten.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt