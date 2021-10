SBK-Finale auf Lombok: Strecke noch nicht homologiert

Auf der indonesischen Insel Lombok findet das Saisonfinale der Superbike-WM 2021 statt. Vier Wochen vor dem ersten Training ist die neue Piste weder fertig noch homologiert. So ist der aktuelle Stand.

Am 25. September bestätigte die Dorna als Promoter der Superbike-WM 2021 das Saisonfinale auf der Ferieninsel Lombok in Indonesien für den 20./21. November. Der logistische Aufwand für das Überseerennen ist gigantisch. Gäbe es Zweifel an der Umsetzbarkeit, hätte die spanische Agentur die Reißleine gezogen.



Inwieweit die neue Piste nebst Infrastruktur fertiggestellt ist, wird der Tross der seriennahen Weltmeisterschaft erst am Rennwochenende zweifelsfrei wissen. Das indonesische Magazin kompas.com bezeichnete den Zustand der Strecke kürzlich als «fast fertig».

Aktuell befinden sich die wichtigsten Gebäude demnach in der finalen Phase des Innenausbaus, auf der eigentlichen Rennstrecke stehen Markierungsarbeiten als letzte Maßnahme aus. Die Durchführung von Rennen wäre machbar, so wird Dyan Dilato, Chef der Mandalika Grand Prix Association (MGPA), zitiert.



Die MGPA ist der regionale Veranstalter der Events von Superbike-WM und MotoGP.

Eingeweiht wird der «Pertamina Mandalika International Street Circuit» vom Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) am Wochenende vor dem SBK-Event. Tatsächlich sind die Honda NSR250-Einheitsmotorräder bereits eingetroffen. Die erforderliche Homologation der Rennstrecke durch die FIM steht jedoch noch aus.



«Wir vom MGPA-Organisationskomitee sind sehr zuversichtlich, dass die Homologation eine Woche vor dem Rennen durchgeführt wird. Das heißt, ungefähr vom 11. bis 12. November für IATC und vom 17. bis 18. November für die Superbike-WM», Dyan.

Zwei Homologationsverfahren sind erforderlich, weil der Talent-Cup unter dem Dach der FIM Asia, die Superbike-WM aber beim Weltverband angesiedelt ist.