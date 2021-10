Álvaro Bautista vor Ducati-Rückkehr: «Es wird härter»

Mit 36 Jahren kann Álvaro Bautista nicht darauf warten, bis aus der Honda ein schlagkräftiges Paket wird. Dass er mit der Ducati in der Superbike-WM 2022 von Sieg zu Sieg eilen wird, erwartet der Spanier aber auch nicht.

Die Rückkehr von Álvaro Bautista zu Ducati ist eine der spannendsten Personalien für die Superbike-WM 2022. Als der Routinier mit dem italienischen Hersteller und der Panigale V4R vor drei Jahren in die seriennahe Meisterschaft wechselte, gewann er die ersten elf Rennen in Serie, insgesamt 16, und wurde Vizeweltmeister. Eine unerklärliche Sturzserie verhinderte den Titelgewinn.

Wenn der Spanier nach dem Saisonfinale bei einem Test Ende November in Jerez wieder auf die Ducati steigt, ist die Umstellung von der Honda Fireblade möglicherweise größer, als seinerzeit von der MotoGP-Ducati.



«Ich habe in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit einem Motorrad gearbeitet, das sich stark von dem unterscheidet, das ich davor fuhr. Ehrlich gesagt möchte ich nichts erwarten», sagte der bald 37-Jährige gegenüber motorsport.com. «Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich das Bike fahren und werde feststellen, was ich fühle oder nicht fühle und was sich in den zwei Jahren geändert hat. Ich habe die Möglichkeit, zu einem bereits entwickelten Motorrad zurückzukehren, das gut funktioniert.»

Bautista wird im November 37 Jahre alt. Er will endlich den zweiten WM-Titel nach der 125-ccm-WM 2006 gewinnen. Und Ducati möchte unbedingt den ersten Superbike-WM-Titel seit 2011 (Carlos Checa) erringen.



«An diesem Punkt meiner Karriere möchte ich mich nicht mehr verrückt machen, wie wir das Motorrad verbessern können», erklärte Bautista. «Es ist ein Bike, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass ich auf diesem Motorrad schnell war und das war's. Aber die Meisterschaft hat sich sehr verändert. Mehr Fahrer als früher kämpfen um den Sieg, das Niveau ist grundsätzlich höher. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist wie vor zwei Jahren.»