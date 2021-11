SBK-Debüt von Lombok: Wer dabei ist und wer fehlt

Das Saisonfinale der Superbike-WM 2021 findet auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der Insel Lombok in Indonesien statt. Manche Stammfahrer kehren zurück, andere fehlen.

Die FIM veröffentlichte die vorläufigen Teilnehmerlisten für das Meeting der diesjährigen seriennahen Weltmeisterschaft auf dem Mandalika Street Circuit.



Keine Überraschungen gibt es in der Superbike-WM. Die Rückkehr von BMW-Pilot Tom Sykes war erwartet worden, auch die Aufstellung von Oliver König bei Pedercini Kawasaki wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com schon länger.

Mehr Überraschungen gibt es in der Supersport-Kategorie. Wie schon in San Juan Villicum verzichtet das Team WRP Wepol Yamaha (zu Saisonbeginn mit Danny Webb, danach David Sanchis) auch auf das Überseerennen in Indonesien.



Das italienische Yamaha-Team VFT Racing (bisher mit Federico Fuligni und Marcel Brenner) wird das Saisonfinale mit zwei neuen Piloten bestreiten. Andres Gonzalez kennen wir bereits aus San Juan, als der Argentinier schon als Ersatz aufgeboten wurde. Das zweite Motorrad wird von Federico Caricasulo pilotiert.

Caricasulo begann die Saison bei GMT94 und wechselte unterjährig zu MS Racing. Dort wird auf Lombok Danni Valle zum Einsatz kommen.



Bereits bekannt war außerdem, dass das ehemalige Team von Michel Fabrizio, GAP Motozoo, Jeffrey Buis eine zweite Chance gibt, um sich in der 600er-Serie zu präsentieren. Der Supersport-300-Weltmeister plant für kommende Saison den Aufstieg. Dazu wird Valentin Debise ein weiteres Rennwochenende für GMT94 bestreiten.