Fix: Philipp Öttl mit Ducati in der Superbike-WM 2022

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen von den Aufstiegsplänen von Philipp Öttl in die Superbike-WM 2022. Nun steht fest, dass der 25-Jährige nächste Saison eine Ducati V4R pilotieren wird.

Philipp Öttl wurde 2020 Dritter der Supersport-WM und liegt vor dem Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien punktgleich mit dem viertplatzierten Jules Cluzel auf Platz 5. Schon jetzt steht fest, dass der Ainringer bester Kawasaki-Pilot wird.



Der 25-Jährige wäre gerne mit seinem Puccetti-Team in die Superbike-WM aufgestiegen, doch die ZX-10RR wird auch im kommenden Jahr von Lucas Mahias pilotiert. Ein zweites Motorrad kann Teamchef Manuel Puccetti nur einsetzen, wenn ein zahlungskräftiger Sponsor die Kosten übernimmt. Deshalb verhandelte Öttl auch mit den Teams Go Eleven Ducati und Orelac Kawasaki.

Der Platz bei Go Eleven ist begehrt. 2020 hat das Team mit Michael Rinaldi hervorragende Arbeit geleistet und ihn für das Ducati-Werksteam aufgebaut. Der Youngster sorgte damals für drei Podestplätze (ein Sieg in Aragon) und WM-Rang 7. Chaz Davies fuhr für Go Eleven dieses Jahr als Zweiter in Estoril aufs Podest und neunmal in die Top-7. Als Ersatz für den verletzten Waliser holte Loris Baz in Portimão die Ränge 3, 3 und 4.



Teammanager Dennis Sacchetti hatte vier Namen auf seiner Liste für nächstes Jahr stehen. Wunschkandidat Luca Bernardi einigte sich bereits mit Barni Ducati, dazu die drei 25-jährigen Philipp Öttl, Federico Caricasulo und Tarran Mackenzie.

Nach Informationen von SPEEDWEEK.com hat sich der Deutsche durchgesetzt und der Vertrag ist bereits unterschrieben. In der Superbike-WM 2022 debütiert Öttl mit Go Eleven in der höchsten Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft!



Wann die Einigung offiziell verkündet wird, steht noch nicht fest.