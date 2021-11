SBK-Finale auf Lombok: Foggy ahnt eine Überraschung

Die Superbike-WM 2021 ist spannend wie lange nicht mehr, doch beim Saisonfinale in Indonesien wird die Entscheidung fallen. Ikone Carl Fogarty ahnt, dass im Titelrennen noch etwas Unerwartetes passieren wird.

Der Kampf an der Spitze der Superbike-WM 2021 zwischen Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati) ist das Beste, was wir im Rennsport seit langer Zeit gesehen haben. Bezogen auf die seriennahe Weltmeisterschaft wird gerne der Vergleich mit der Saison 2002 gezogen, als die Entscheidung zwischen Colin Edwards (Honda) und Bayliss (Ducati) erst beim Finale in Imola im zweiten Lauf fiel.



«Diese Saison ist interessanter und aufregender, als jede andere, an die ich mich erinnern kann», sagt Carl Fogarty, der es zu vier WM-Titel brachte. «Ich kann mich nicht erinnern, wann ich es das letzte Mal so genossen habe – rückblickend muss es seit Edwards und Bayliss im Jahr 2002 sein. So sollte ein Saisonfinale sein, auch wenn der Unterschied in den Punkten größer als damals ist. Allerdings werden drei Rennen gefahren, also ist es in gewisser Hinsicht wieder geringer.»

«Jonathans Konstanz hat unter dem Druck von Toprak etwas gelitten, aber beide sind sehr schnell und es läuft auf das letzte Rennen hinaus. Ich habe das Racing in diesem Jahr geliebt», ergänzte der Engländer. «Jonathan war schon immer zu schlage, aber jetzt ist jemand, der genauso ist. Und da ist auch noch Scott Redding. Diese drei geben keinen Milimeter nach! Sie sagen, dass sie sich gegenseitig respektieren, aber es scheint nicht so zu sein. So wie diese Saison verlaufen ist, würde es mich nicht überraschen, wenn es noch eine letzte Wendung gibt.»

Obwohl Jonathan Rea seit 2015 jeden Superbike-Rekord von Fogarty auslöschte, ist der Engländer ein bekennender Bewunderer des sechsfachen Weltmeisters. Doch der charismatische Engländer sieht auch die fabelhafte Darbietung von WM-Leader Toprak Razgatlioglu.



«Obwohl Johnny 2019 von Bautista unter Druck stand, wusste ich, dass er durch den immensen Druck, den aufbauen kann, zurückkommen würde. Dieses Jahr sieht es für mich danach aus, dass es Toprak durchziehen wird. Was ich in den letzten Rennen von ihm gesehen habe, war unglaublich. Er ist ein sehr talentierter Bursche», lobt der 59-fache Laufsieger. «Es würde mich nicht überraschen, wenn Johnny am Ende triumphiert, mein Geld würde ich aber auf Toprak Razgatlioglu setzen.»