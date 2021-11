Der Zeitplan für den Superbike-Showdown auf Lombok

Nachdem der Idemitsu Asia Talent Cup in das Saisofinale der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit integriert werden musste, wurde der Zeitplan aktualisiert.

Der neue Mandalika Street Circuit wurde am vergangenen Wochenende vom FIM Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) eingeweiht, doch die Premiere endete am Samstag nach dem Qualifying. Weil am Renntag nicht ausreichend Streckenposten erschienen (SPEEDWEEK.com berichtete), wurden die Rennen auf das Superbike-Wochenende verschoben.

Weil die Saison der Supersport-WM 300 bereits in Portimão endete, ist beim Saisonfinale der seriennahen Weltmeisterschaft im Zeitplan ausreichend Platz, um die vier Rennen sowie zwei Trainings und ein weiteres Qualifying des IATC zu berücksichtigen

Im Vergleich zum Standard-Zeitplan der Superbike-WM weichen die Beginnzeiten nur ein wenig ab. Zwischen Europa und Indonesien muss ohnehin eine Zeitverschiebung von sieben Stunden berücksichtigt werden.

Zeitplan für das Saisonfinale der Superbike-WM 2021