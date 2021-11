Toprak Razgatlioglu: Seine Taktik für das SBK-Finale

WM-Leader Toprak Razgatlioglu wird beim Saisonfinale der Superbike-WM 2021 an seiner bewährten Herangehensweise festhalten. Seine erste Weltmeisterschaft will der Yamaha-Star nicht nach Hause schaukeln.

Toprak Razgatlioglu fuhr eine einzigartige Saison. 13 Siege und 28 Podestplätze holte der Yamaha-Pilot in den bisher 35 Rennen. Seine drei Nuller sind unverschuldet: Zwei gehen auf das Konto von Yamaha und in Assen wurde er im zweiten Lauf von Garrett Gerloff abgeräumt.



Am Ende leitete der unschöne Zwischenfall in Assen sogar die Wende ein. Fortan fuhr der 25-Jährige auf Sieg, er riskierte im Kampf mit Rea und Scott Redding (Ducati) viel. Aber er war mit dieser Taktik erfolgreich und kommt nun mit 30 Punkten Vorsprung auf den Kawasaki-Piloten zum Saisonfinale auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der Insel Lombok.

Razgatlioglu braucht nicht mehr viel, um die Serie von Jonathan Rea mit sechs Superbike-Weltmeisterschaften in Folge zu beenden und sich selbst mit dem WM-Titel zu belohnen.



«Ich bin froh, jetzt in Indonesien zu sein», sagt Razgatlioglu im Hinblick auf das alles entscheidende Wochenende. «Es ist immer interessant, auf eine neue Strecke zu kommen. Ich habe einige Fotos und Videos von der Anlage gesehen und glaube, die Piste wird Spaß machen. Es war eine großartige Saison mit vielen großen Kämpfen, vielen Siegen. Jetzt haben wir drei weitere Chancen, wieder um den Sieg zu kämpfen. Das ist meine einzige Idee: Die Rennen versuchen zu gewinnen und zu genießen! Danach werden wir das Endergebnis sehen, aber mein Fokus wird gleich bleiben – in jedem Rennen alles geben.»

Am letzten Rennwochenende geht es aber um mehr, auch die prestigeträchtige Markenwertung ist noch nicht entschieden. Vor Mandalika führt Yamaha mit 574 Punkten vor Ducati mit 558 Punkten – nur 16 Punkten liegen somit zwischen den Top-2. Mit 54 Punkten Rückstand ist Kawasaki (520 P.) nur noch rechnerisch im Rennen. Seit 2015 gewann Kawasaki die Hertellerwertung, Ducati zuletzt 2011 und Yamaha nur einmal 2007.



Zur Info: In die Markenmeisterschaft fließt der jeweils bestplatzierte Pilot ein. Es sind also maximal 62 Punkten zu holen.