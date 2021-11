Biaggi hütet sich, Rea und Toprak Ratschläge zu geben

Als Max Biaggi nach der Superbike-WM 2012 seinen Rücktritt erklärte, begann der Stern von Jonathan Rea aufzugehen. Den Titelfight des Nordiren gegen Toprak Razgatlioglu wird sich der Italiener nicht entgehen lassen.

In diesem Jahr setzt die Superbike-WM den Schlusspunkt unter eine großartige Motorradsport-Saison. Beim Saisonfinale auf dem neuen Mandalika Street Circuit entscheidet sich, ob Jonathan Rea (Kawasaki) seinen siebten Titel in Folge gewinnt, oder Toprak Razgatlioglu (Yamaha) seine erste Weltmeisterschaft einfährt.



Im Vorteil ist der junge Türke, der als WM-Leader 30 Punkte Vorsprung auf den erfolgreichsten Superbike-Piloten aller Zeiten hat.

Auch Max Biaggi ist auf den Ausgang der Superbike-WM 2021 gespannt. Der charismatische Römer fuhr mit Aprilia 2010 und 2012 den Titel ein, davor gewann er viermal die 250er-WM. Der 50-Jährige erwartet einen hochkarätigen Showdown.



«Rivalität ist das Benzin des Motors! Zwei Fahrer auf gleichem Niveau zu haben – Toprak und Johnny – macht es interessant», sagte Biaggi bei WorldSBK. «Es sieht nach einem harten Kampf aus und es ist nicht leicht vorherzusagen, wer der Gewinner sein wird. Johnny ist der Meister der Superbike-WM und derjenige, der am meisten gewonnen hat. Er hat 30 Punkte Rückstand und hat weniger zu verlieren. Es ist sehr schwierig, einem so guten Fahrer einen Rat zu geben, aber ich habe das Gefühl, dass Johnny in diesem Fall mehr Glück braucht als Toprak. Johnny muss attackieren, aber dann geht man immer mehr Risiken ein. Sein Gegner kann konservativer sein und wenn Toprak in jedem Rennen auf dem Podium steht und Jonny alle Rennen gewinnt, ist trotzdem Toprak Champion.»

Biaggi wünscht sich vor allem ein faires und würdiges Finale.



«Toprak ist ein sehr entschlossener Fahrer und er würde alles tun, was nötig ist. Er fährt, um Rennen zu gewinnen. Sein Charakter ist, immer anzugreifen», sagte der Italiener über den Yamaha-Piloten. «Aber auch bei ihm bin ich nicht in der Position, Ratschläge zu geben – ehrlich gesagt kann das keiner! Ich kann nur hoffen, sehr saubere Rennen zu sehen. Bisher habe ich die Saison als relativ sauber empfunden. Ich werde die letzte Runde der Meisterschaft nicht verpassen!»

Und auf wen würde der vierfache Weltmeister wetten?



«Ich habe gehofft, darauf keine Antwort geben zu müssen», stöhnte Biaggi. «Ich kenne Johnny gut, und ich kenne auch Toprak Razgatlioglu. Ich werde sagen, wer auch immer es sein wird, hat den Weltmeister-Titel verdient.»