Bautista & Leon Haslam: Ihre letzten Rennen für Honda

Zwei Jahre lang bildeten Alvaro Bautista und Leon Haslam das Honda-Werksteam in der Superbike-WM. Für die Saison 2022 müssen die beiden Routiniers andere Karrierewege einschlagen.

Honda wagt in der Superbike-WM für 2022 den vierten radikalen Schnitt innerhalb vier Jahren. 2019 kehrte der größte Motorradhersteller mit einem Werksteam in die seriennahe Meisterschaft zurück, nachdem sich zuvor 15 Jahre Honda Motor Europe in Zusammenarbeit mit Ten Kate Racing um dieses Spielfeld gekümmert hatte.



Für 2020 kam die derzeitige Fireblade, zum ersten Mal eine Triple-R. Außerdem etablierte die Honda Racing Corporation ein eigenes Team, dessen Geschicke im Hintergrund Alberto Puig leitet, der Prinzipal hinter dem MotoGP-Team Repsol Honda. Das war die dritte grobe Änderung.

Mit Alvaro Bautista (36) und Leon Haslam (38) hat Honda das älteste Fahrerduo in der Superbike-WM, doch die beiden Routiniers wurden dringend gebraucht, um den HRC-Technikern die Entwicklungsrichtung vorzugeben. Die karge Ausbeute nach zwei Jahren: drei dritte Plätze von Bautista.



Der Spanier kehrt für 2022 und 2023 zu Aruba.it Ducati zurück, wo er 2019 insgesamt 16 Siege feierte und Vizeweltmeister wurde.

Als Honda klar wurde, dass sie Bautista nicht halten können, setzten sie auf eine radikale Verjüngungskur und wagen damit den vierten großen Schritt. Mit Iker Lecuona (21) und Xavier Vierge (24) haben die Japaner für nächstes Jahr das jüngste Werksteam.



Haslam passt nicht in diese Pläne und wird in die Britische Meisterschaft zurückkehren.

Am kommenden Wochenende bestreiten Haslam und Bautista auf dem neuen Mandalika Circuit in Indonesien ihre letzten Superbike-WM-Läufe für Honda. Für beide geht es nur noch darum, die Saison ordentlich zu beenden. Denn als Zehnter und Zwölfter der Weltmeisterschaft sind Verbesserungen kaum noch möglich.

«Es ist einen Monat her, seit wir die letzten Rennen hatten, das ist eindeutig zu lange», sagte Bautista vor der Premiere auf Lombok. «Nach dem sehr intensiven Sommer konnte ich einige Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ich konnte die vergangenen Wochen gut trainieren und mich auf eine Strecke vorbereiten, die für alle neu ist. Ich habe bereits einige Videos gesehen, es scheint eine großartige Strecke zu sein. Ich möchte die Saison mit einem guten Ergebnis für Honda beenden.»



«Das Layout sieht recht flüssig aus, das sollte der Honda liegen», ergänzte Haslam. «Meine Schulter-OP habe ich gut überstanden, lasst uns die Daumen drücken, dass ich in guter Verfassung bin. Ich würde die Saison gerne mit einem Hoch beenden.»