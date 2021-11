Chaz Davies: «Lombok perfekt für mein letztes Rennen»

Nach dem Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit müssen wir uns von Chaz Davies verabschieden. Die paradiesische Insel Lombok in Indonesien dient dem Ducati-Piloten als ideale Kulisse.

Während seiner Verletzungspause erklärte Chaz Davies überraschend beim Meeting in Jerez seinen Rücktritt nach Saisonende. Mit 99 Podestplätzen und 32 Siegen ist Chaz Davies der nach Jonathan Rea und Tom Sykes erfolgreichste Aktive in der Superbike-WM. Seit 2012 fährt er in dieser Klasse; 2015, 2017 und 2018 wurde er Vizeweltmeister, 2016 und 2020 WM-Dritter.

Nun trennen Davies nur noch drei Trainings, eine Superpole, ein Warm-up und drei Rennen vom Ruhestand.



«Es ist ein merkwürdiges Gefühl daran zu denken, dass ich nur noch wenige Tage von den letzten Rennen meiner Karriere entfernt bin», grübelt der 34-Jährige. «In den letzten 27 Jahren habe ich mein Herzblut dafür eingesetzt, der beste Motorradrennfahrer zu sein, der ich sein kann. Ab Montag ändern sich meine Ziele. Ich hielt mich nie für den talentiertesten Fahrer, aber ich habe hart daran gearbeitet, es zu werden. Am Ende bin ich viel weiter gekommen, als ich es mir je erträumt hätte.»

Davies reiste etwas früher nach Indonesien, um sich mit dem Schauplatz seiner letzten Vorstellung auf der Insel Lombok vertraut zu machen.



«Nun werde ich nur noch versuchen, meine Zeit im Rennsport mit einem soliden und unterhaltsamen Wochenende in diesem wunderschönen Land zu beenden, das eine großartige Strecke gebaut hat. Ich habe mich in Lombok verliebt und könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um mich zu verabschieden», zeigte sich der Familienvater von der exotischen Landschaft begeistert. «Aber egal, wie es läuft, ob Sieg oder Niederlage, am Sonntag wird gefeiert!»