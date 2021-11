Warum Michael van der Mark (9./BMW) auf Lombok leidet

Platz 9 am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 auf Lombok klingt nicht berauschend, angesichts der Umstände lieferte BMW-Pilot Michael van der Mark jedoch eine fabelhafte Leistung ab.

Man sieht es Michael van der Mark an, dass er schon mal in besserer körperlicher Verfassung war. Ausgerechnet beim Saisonfinale der Superbike-WM 2021 in Indonesien wird der WM-Sechste von einem Magen-Darm-Problem heimgesucht.

Die Ergebnisse auf der Rennstrecke spiegelten seinen Zustand nicht unbedingt wider: Platz 8 im FP1, Neunter im zweiten Training – mit überschaubaren 0,7 sec Rückstand.



«Ich fühle mich nicht sonderlich gut. Das ist nicht ideal und deshalb haushalte ich mit meiner Energie. Ich konnte nicht genug Essen in mir halten, um bei Kräften zu sein. Positiv ist, dass ich mich mit jeder Stunde ein wenig besser fühle. So gesehen ist mein Rückstand nicht so schlimm», schilderte der schnelle Niederländer SPEEDWEEK.com und war bereits wieder zu Scherzen aufgelegt. «Ich habe schon zu meiner Crew gesagt, dass wir so weitermachen, denn mit jedem Run wurde ich eine Sekunde schneller. Aber im Ernst, es ist so weit O. K. Die Hitze macht mir gar nicht so zu schaffen – ich fand es davor die Tage bedeutend unangenehmer.»



«Am Vormittag hatte ich echt Probleme mit dem Motorrad», sagte van der Mark weiter. «Dass es nur eine schmale Linie sauber gab, kam hinzu. Hauptsächlich ließ sich die BMW schlecht einlenken. Vor dem zweiten Training haben wir viel am Motorrad geändert, um das Bike in die schnellen Kurven zu verbessern – das hat einiges gebracht. Angesichts der wenigen Runden sind 0,7 sec Rückstand gar nicht schlecht. Der vierte Sektor ist nicht gut für uns, dort ist der Grip am schlechtesten.»

Für van der Mark ist das Meeting auf der Insel Lombok beinahe ein Heimrennen, denn seine Großmutter mütterlicherseits stammt aus Indonesien. Den neue Mandalika Street Circuit findet der Supersport-Weltmeister von 2014 gelungen.



«Es ist beeindruckend, was man hier in so kurzer Zeit hingestellt hat», lobte der BMW-Pilot. «Schon beim Streckenrundgang am Morgen fand ich das Layout unglaublich. Jeder Sektor hat seinen eigenen Charakter, was ich großartig finde. Ich muss zugeben, dass es mir hier echt Spaß macht.»