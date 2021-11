Mandalika, FP2: Razgatlioglu bleibt vorn, Rea Zweiter

Im zweiten Training der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit bestätigte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) seine bestechende Form. Jonathan Rea (Kawasaki) blieb dem WM-Leader aber auf den Fersen.

Das zweite Training der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit begann mit einer geringfügigen Verspätung von fünf Minuten, mit 35 Grad Luft- und 54 Grad Asphalttemperatur waren die Bedingungen vergleichbar heiß wie am Vormittag im FP1.



Im ersten Training sorgte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:34,985 min für die überlegene Bestzeit. Der WM-Leader war 1,5 sec schneller als der Zweitplatzierte Alex Lowes (Kawasaki). Aufgrund technischer Probleme kam Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki) mit 2,4 sec Rückstand nur auf Platz 11. Wie im FP2 der Supersport-WM konnte man davon ausgehen, dass sich auch die Superbike-Piloten im FP2 deutlich steigern würden.

Nach nur fünf Minuten hatte sich bereits das halbe Feld verbessert, an der Spitze Lowes in 1:35,167 min. Rea bewies nur Augenblicke später mit 1:35,122 min, dass sein Motorrad nun besser funktioniert. Lowes stürzte kurz darauf harmlos. Nur Razgatlioglu und Michael van der Mark (BMW) konnten sich in den ersten zehn Minuten nicht steigern.



Die Zeiten purzelten weiter. Razgatlioglu übernahm in 1:35,005 min die Führung und unterbot auf den nächsten zwei Runden in 1:34,815 min bzw. 1:34,651 min seine eigene Bestzeit aus dem FP1. Neben dem Türken konnte nur Ducati-Ass Scott Redding mit einer Zeit unter 1:35 min glänzen.

Bei Halbzeit führte weiter Razgatlioglu vor Redding, Rea, Garrett Gerloff und Lowes. Die beste Honda pilotierte Álvaro Bautista auf Platz 7 (+ 0,7 sec), die beste BMW folgt mit Michael van der Mark auf Platz 11 (+ 1,3 sec).



Nach 30 Minuten vergrößerte Razgatlioglu seinen Vorsprung in 1:34,230 min auf deutliche 0,647 sec. Neuer Zweiter war sein Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli. Innerhalb 0,9 sec folgen Michael Rinaldi (Ducati), Redding, Rea, Garrett Gerloff (GRT Yamaha) und Lowes.



Bis zum Ende blieb es bei der Bestzeit von Razgatlioglu, die Konkurrenz kam dem Yamaha-Star aber deutlich näher. Als Zweiter verkürzte Rea auf nur noch 0,174 sec, Platz 3 ging an den Yamaha-Markenkollegen Gerloff mit 0,225 sec Rückstand. Bester Honda-Pilot wurde Álvaro Bautista als Vierter. Redding komplettiert die Top-5.

Michael van der Mark brachte die einzige BMW (Platz 9) in die Top-10.



Go Eleven Ducati-Pilot Chaz Davies bestreitet auf Lombok sein letztes Rennwochenende in der Superbike-WM und beendete den Freitag als Elfter.



Bei seinem Superbike-Debüt mit Pedercini Kawasaki tat sich Oliver König zwar schwer, schlug sich als Letzter mit 4,7 sec Rückstand aber relativ wacker.