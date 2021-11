Keine Spur von Nervosität: Toprak nach Bestzeit cool

Trotz später Anreise und dem Druck der bevorstehenden Titelentscheidung bewies Toprak Razgatlioglu (Yamaha) am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 auf dem Mandalika Circuit mit der Bestzeit Nervenstärke.

Beim Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok in Indonesien schickt sich Toprak Razgatlioglu an, die Serie von Jonathan Rea zu beenden. Der Nordire hat sechs Weltmeisterschaften in Folge gewonnen, doch auf dem neuen Mandalika Street Circuit hat der neun Jahre jüngere Yamaha-Pilot einen Vorsprung von 30 Punkten.

Dass sich der Türke darauf nicht ausruhen will, bewies er im ersten Training mit einer überragenden Bestzeit. Der WM-Leader war 1,5 sec schneller als der zweitplatzierte Alex Lowes (Kawasaki).



«Keine Ahnung warum ich so viel schneller als die anderen war. Ich habe mich nur auf mein Bike gesetzt und bin gefahren», scherzte der 25-Jährige. «Auf neuen Rennstrecken finde ich mich für gewöhnlich schnell zurecht. Und ich mag es auch, wenn die Piste rutschig ist – das die Art und Weise, wie wir in der Türkei trainieren. Vielleicht war das der Grund, warum ich schneller in die Gänge kam.»



Im zweiten Training am Nachmittag war Razgatlioglu in 1:34,230 min erneut Schnellster, dieses Mal blieb Rea mit 0,174 sec Rückstand in Schlagdistanz.

Erstaunlich: So locker wie der Yamaha-Pilot auf seiner Yamaha R1 agiert, so entspannt wirkt der 25-Jährige auch im persönlichen Gespräch. Dabei geht es an diesem Rennwochenende um nichts weniger als die Weltmeisterschaft.



«Daran denke ich nicht, ich will hier nur weitere Siege einfahren», versicherte Toprak. «Und ich werde versuchen, alle drei Rennen zu gewinnen. Einfach wird es nicht, werde aber alles dafür geben. Meine Rennsimulation war zumindest sehr gut, wobei es im Rennen immer etwas schwieriger ist. Ich war im FP2 gar nicht auf Zeitenjagd, sondern arbeitete im Hinblick auf die Rennen. Die Rundenzeiten waren ansprechend, auch gegen Ende noch. Mit Rennreifen halte ich 1:33 min für möglich, mit dem Qualifyer sollten wir 1:32 min erreichen können.»