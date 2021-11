Scott Redding (5./Ducati): «Überholen schwierig»

Am ersten Trainingstag auf dem neuen Mandalika Circuit wurde Scott Redding als Fünfter bester Ducati-Pilot. Der Engländer will beim Saisonfinale der Superbike-WM 2021 starke Ergebnisse erreichen.

Die ersten freien Trainings der Superbike-WM auf dem Mandalika Street Circuit sind reibungslos über die Bühne gegangen. Mit 0,349 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit von WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war Scott Redding bester der fünf Ducati-Piloten.



«Bis jetzt finde ich es großartig hier. Im zweiten und dritten Sektor habe ich ein paar Probleme. Wobei alle Ducati-Piloten dort Schwierigkeiten haben, es scheint also etwas mit dem Bike zu tun zu haben. Ansonsten fühle ich mich soweit gut und wir haben uns schon mit der Reifenwahl für die Rennen beschäftigt», berichtete der 28-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Heute haben wir vorwiegend die Strecke gelernt, ein wenig das Set-up angepasst und uns mit den Reifen beschäftigt. Am Samstag werden wir versuchen, weitere Verbesserungen zu erzielen. Ich bin nicht in Sorge, auch wenn ich schon einen gewissen Rückstand habe. In den Trainings fuhr ich die meiste Zeit allein, weil ich mein eigenes Ding machen wollte.»

«Ich folgte einem langsameren Piloten und stellte fest, dass überholen hier nicht so einfach ist», ergänzte der Engländer. «In Kurve 1 gibt eine Möglichkeit, vielleicht auch noch in der zweiten Kurve. Danach bis Kurve 9 sehe ich keine Chance, frühestens dann wieder in Turn 10. In den letzten zwei Kurven kann man es versuchen, dort ist es aber riskant. Man sollte also gut ins Rennen starten, was bei uns leider selten der Fall ist.»

Mit 36 Punkten Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) hat Redding beim Saisonfinale noch eine gewisse Chance, WM-Zweiter zu werden.



«Möglich ist es, dafür muss ich aber Siege einfahren. Was kann ich machen … ich kann nur versuchen, zu gewinnen, und muss dann schauen, was dabei herausspringt», meinte Redding. «Ich habe überhaupt nicht mehr auf den WM-Stand geschaut und hatte keine besonderen Ziele für Mandalika. Hauptsächlich habe ich mir vorgenommen, die Saison mit einem starken Ergebnis zu beenden.»