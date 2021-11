Scott Redding (2.) fuhr für die SBK-Fans auf Lombok

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2021 in Mandalika stand kurz vor der Absage. Für Scott Redding war es eine Selbstverständlichkeit, es zumindest zu versuchen. Er verabschiedete sich von Ducati mit einem zweiten Platz.

Am Ende war das Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok ein Erfolg. Der Skandal um die schlecht vorbereiteten Streckenposten trübten zwar das Bild und auch das Wetter meinte es nicht gut, doch die Rennen waren spannend, umkämpft und entschädigten für Verzögerungen, Verschiebungen und nasse Füße.



«Ich wollte nicht, dass der zweite Lauf abgesagt wird. Es ist das Saisonende, wir sind in Indonesien und die Fans waren schon am Samstag umsonst gekommen. Wir mussten es versuchen, auch wenn wir auf der Piste noch keine Erfahrung im Nassen haben», sagte Ducati-Ass Scott Redding. «Normalerweise wäre ich ein solches Rennen vorsichtig angegangen, aber egal, ich habe überholt, was ging. Ich habe es nicht für die Show gemacht, ich wollte, ich denke wie Jonathan, einfach weiter kämpfen.»

Nach Platz 3 im weitgehend trockenen ersten Rennen kämpfte der Ducati-Pilot im verregneten zweiten Lauf mit Jonathan Rea um den Sieg. Es war ein hochklassiges Duell zweier Ausnahmekönner. Die Führung wechselte bis in die letzte Runde mehrfach, auf dem Zielstrich fehlte Redding nur 0,283 sec auf den Kawasaki-Piloten.



«Es war seltsam. Als ich hinter ihm war, dachte ich, ich könnte schneller fahren und überholte ihn. Als ich vorne war, dachte er dasselbe und so ging es ständig hin und her», schilderte der Engländer. «Es ist stark, die Saison mit einem so großartigen Rennen zu beenden. Ich glaube, das war eines der besten Kämpfte auf der Strecke meiner Karriere. Auf jeden Fall werde ich mir eine Wiederholung anschauen und bin überglücklich damit.»

Das Rennen war so umkämpft, dass es sich für Redding viel länger als nur zwölf Runden anfühlte.



«Definitiv. Normalerweise vergeht so ein Rennen wie im Flug, aber nicht dieses Mal. Keine Ahnung, vielleicht haben sie noch ein paar Runden zugeschlagen», scherzte der 28-Jährige. «Zwischendurch dachte ich aber auch, dass wenn es stärker regnen würde, müssten wir abbrechen. Der Asphalt bietet im Nassen aber richtig viel Grip, unglaublich viel. Man rutschte zwar, dennoch konnte man attackieren. So macht das Spaß!»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda