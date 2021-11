Mandalika, Lauf 2: Rea letzter Sieger der SBK-WM 2021

Mit 1,5 Std Verspätung wurde der zweite Lauf der Superbike-WM 2021 auf dem Mandalika Circuit gestartet. Den letzten Sieg holte sich Jonathan Rea. Weltmeister Toprak Razgatlioglu verpasste das Podium.

Nach einem monsumartigen Regenschauer stand der zweite Lauf der Superbike-WM 2021 auf dem Mandalika Street Circuit kurz vor der Absage, doch der Regen wurde weniger und das auf der Strecke stehende Wasser konnte ablaufen. Um 16:35 Uhr Ortszeit wurde das letzte Saisonrennen mit 95 min Verspätung gestartet. Viel länger konnte man nicht mehr warten, denn gegen 18 Uhr wird es innerhalb von Minuten dunkel.



Es war das erste Rennen von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu als Superbike-Weltmeister und das letzte von Chaz Davies (Ducati) in der seriennahen Weltmeisterschaft. Ob wir Tom Sykes (BMW) im kommenden Jahr wiedersehen, steht noch nicht fest. Nach seinem Sturz im ersten Rennen am Vormittag war Debütant Oliver König (Pedercini Kawasaki) nicht mehr dabei.

Die Distanz wurde auf 12 Runden gekürzt. Der Asphalt war durchgehend nass, Regenreifen waren angesagt. Von der Pole ging Razgatlioglu ins Rennen, dann Rea und Redding, die sich auf nasser Piste vorne durchsetzten. Zeitweise fuhr Axel Bassani an der Spitze mit, bis er der Italiener nach einem Kontakt mit dem starken Michael van der Mark (BMW) stürzte.



Bei Halbzeit setzten sich Rea und Redding ab und machten den Sieg unter sich aus. Beide schenkten sich nichts und überholten sich mehrfach. Am Ende hatte der Nordire die Nase vorne. Als nun entthronter Weltmeister ließ sich der Kawasaki-Pilot auf der Auslaufrunde seine Stammnummer 65 auf das Motorrad kleben.



Um Platz 3 kämpften Razgatlioglu und van der Mark, den der entschlossene BMW-Pilot für sich entschied. Razgatlioglu wurde Vierter.

Auf der Strecke kämpften Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) um Platz 8, in der Gesamtwertung ging es zwischen den beiden Italiener um Platz 4. Ein Sturz des Ducati-Piloten in der letzten Runde entschied das Duell eindeutig.



Durch den Sturz von Bassani wurde Garrett Gerloff (Yamaha) bester Kundenpilot der Superbike-WM 2021. Im Rennen kreuzte der US-Amerikaner als Sechster die Ziellinie.



Álvaro Bautista verpasste in seinem letzten Rennen für Honda als Zehnter das erhoffte starke Ergebnis.



Chaz Davies sah als Zwölfter das karierte Tuch.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Gerloff und Redding in die erste Kurve. Rea nur Sechster, kämpft sich aber schnell auf Platz 2 nach vorne.

Runde 1: Rea schnappt sich in der vorletzten Kurve Razgatlioglu und führt vor dem Türken, Redding, Bassani und van der Mark. Sykes Neunter, Bautista auf 12.

Runde 2: Razgatlioglu holt sich die Führung kurzzeitig zurück, aber Rea schlägt sofort zurück. Razgatlioglu verliert eine Position an Redding und ist Dritter. Van der Mark schließt mit der schnellsten Runde in 1:46,089 min zur Spitze auf. Mercado Sechster.

Runde 3: Redding und Rea wechseln sich mehrfach an der Spitze ab, bis sich der Ducati-Pilot durchsetzt. Mercado stürzt.

Runde 4: Rea wieder vorne, doch Redding und Razgatlioglu liegen an seinem Hinterrad. Bassani und van der Mark berühren sich, der Ducati-Pilot stürzt. Bautista elfter.

Runde 5: Redding schnappt sich Rea in 1:44,058 min. Van der Mark vorbei an Razgatlioglu auf Platz 3.

Runde 6: Redding und Rea 2,6 sec vor Razgatlioglu und van der Mark.

Runde 7: Van der Mark zeigt keinen Respekt vor dem neuen Weltmeister und attackiert seinen früheren Teamkollegen mehrfach. Sykes (5.) als ‹best of the rest› 12 sec zurück.

Runde 8: Rea mit schnellster Rennrunde in 1:43,172 min, doch Redding fährt nur minimal langsamer. Starker Nozane – der Japaner belegt Platz 7.

Runde 9: Rea und Redding mit einer identischen 1:42,835 min. Van der Mark und Razgatlioglu liegen bereits 6,5 sec zurück.

Runde 10: Redding (2.) legt eine 1:42,421 min nach, doch Rea bleibt vorne.

Runde 11: Redding übernimmt zu Beginn der letzten Runde die Führung. Van der Mark hat sich auf Platz 3 durchgesetzt.

Letzte Runde: Rea gewinnt 0,3 sec Redding. 3. van der Mark. Sturz Rinaldi.

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda