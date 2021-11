Maulkorb für Bautista – viele Hausaufgaben für Ducati

Das war ein Einstand nach Maß: Nach zwei Superbike-Testtagen in Jerez war Alvaro Bautista mit der Ducati fast so schnell wie bei seinem Rundenrekord 2019. Technical Coordinator Marco Zambenedetti über das Roll-out.

Seit Carlos Checa 2011 ist es keinem Ducati-Piloten gelungen, den Titel in der Superbike-WM zu gewinnen. Am nächsten dran waren seither Chaz Davies, Alvaro Bautista und Scott Redding, die allesamt Vizeweltmeister wurden.

Als Ducati während der Saison 2021 aufging, dass Redding zwar sehr stark, aber nicht in jedem Rennen gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) siegfähig ist, entschieden sich die Manager von Ducati Corse, Aruba Racing und Feel Racing, den seit vergangenen Sonntag 37-jährigen Bautista zurückzuholen. Denn der hat mit seinen elf Siegen zu Beginn der Saison 2019 mächtig Eindruck hinterlassen. Und mit 16 Siegen insgesamt, hat er in der einen Saison mehr Rennen gewonnen als Redding in zwei Jahren.

Rückkehrwillig war Bautista auch, obwohl es nach der Saison 2019 einigen Knatsch und einen öffentlichen Rosenkrieg gab. Denn mit Ducati wittert der Spanier deutlich größere Titelchancen als mit der Honda, auf welcher ihm in zwei Jahren nur drei dritte Plätze als beste Ergebnisse gelangen.

«Es war wichtig, dass wir nach Saisonende so schnell wie möglich zum Testen gehen», erzählte Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti. «Wir brauchen die Rückmeldungen von Alvaro, um über Weihnachten und im Januar arbeiten und ihm Antworten auf seine Fragen liefern zu können. Nach zwei Jahren bei Honda hat uns Alvaro um gewisse Sachen gebeten, wir haben viel Arbeit vor uns. Der erste Eindruck ist positiv, wir hatten Zeit und haben gut gearbeitet. Alvaro sagte, dass sich das Motorrad grundsätzlich gut verhält. Die Basis von 2019, und was wir in den zwei Jahren seither entwickelt haben, finden seine Zustimmung. Jetzt geht es darum, das Paket um seine Ideen zu ergänzen und damit zu komplettieren.»

Nach 96 Runden hat Bautista eine erstaunliche Bestzeit von 1:39,119 min vorzuweisen, womit er nur minimal langsamer war als bei seinem Jerez-Rundenrekord (1:39,004 min), den er im Superpole-Race 2019 aufgestellt hat. Gefahren hat er diese Zeit mit dem weichen SCX-Hinterreifen von Pirelli.

Bautista steht noch bis 31. Dezember 2021 bei Honda unter Vertrag und darf bis dahin nicht über Ducati reden.

«Wir haben viele Hausaufgaben zu erledigen», meinte Zambenedetti auf die Titelchancen für 2022 angesprochen. «Wir können das Motorrad in einigen Bereichen verbessern, wir arbeiten vor allem an der Balance und dem Heck des Bikes. Wir sind nicht glücklich damit, wie die Weltmeisterschaft 2021 ausging. Während des Winters werden wir alles unternehmen, um für die nächste Saison bereit zu sein.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien

11.–13. November: Mandalika/Indonesien

noch offen: Phillip Island/Australien