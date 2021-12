Deutsches Team Bonovo BMW: Internationaler Zuwachs

Blick in die Bonovo-Box: Links Loris Baz, in der Mitte Eugene Laverty

Erste Gehversuche machte das BMW-Team Bonovo action in der Superbike-WM 2021 mit Jonas Folger. 2022 fahren Eugene Laverty und Loris Baz, dafür musste einiges umgekrempelt werden.

Bonovo-action-Teammanager Michael Galinski hat geschäftige Monate hinter sich. Seit August 2021 gab es intensive Bemühungen, das Team von einem auf zwei Fahrer zu erweitern, am 22. Oktober wurden der Nordire Eugene Laverty und der Franzose Loris Baz offiziell als Fahrerduo vorgestellt. Am 15. Dezember hatten die beiden das Roll-out mit ihrem neuen Team auf dem Circuito de Jerez.

«Von Manpower über Material und Organisation musste alles aufgestockt werden», erzählte Galinski im Gespräch mit SPEEDWEEK.com während des Jerez-Tests von Mittwoch bis Freitag. «Es ist alles gut gelaufen, die neuen Leute haben sich gut eingefügt. Wir sind jetzt zum ersten Mal mit allen zusammen hier, es passt.»

Laverty hat seinen Crew-Chief Paolo Piazza von RC Squadra Corse BMW mitgebracht, der zuvor jahrelang für MV Agusta gearbeitet hat. Und Mark Stanley, der neue Crew-Chief von Baz, hat dieses Jahr im Superstock-Team von BMW in der Britischen Meisterschaft gearbeitet.

«Wir brauchen engagierte Leute», hielt Galinski fest. «Wir haben zwei Mechaniker von SMR übernommen, weil Redding zwei Leute mitbrachte: Cedric Richol und Ian Campbell. Alle haben sich gut eingefügt und die Fahrer sind glücklich mit ihnen. Jetzt sind wir multikulti.»

2021 war Bonovo ein rein deutsches Team, was sich aus der IDM-Herkunft und durch den bayrischen Fahrer Jonas Folger ergab. «Wenn der Fahrer mit jedem in der Muttersprache reden kann, ist das sehr gut», weiß Galinski. «Jetzt haben wir keinen Fahrer mehr mit Muttersprache Deutsch, deshalb ist es jetzt so, wie normal üblich und die Sprache im Team ist Englisch.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)





Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)





BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)





Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?





Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt