Jerez-Test Donnerstag: Van der Mark 1., Lecuona-Crash

In Abwesenheit der beiden Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes fuhr BMW-Ass Michael van der Mark am zweiten von drei Superbike-WM-Testtagen in Jerez die schnellste Runde.

In seiner vierten Runde am Donnerstagvormittag gelang Scott Redding 1:40,154 min, diese Bestzeit hielt bis zum späteren Nachmittag. Bis 16.30 Uhr hatte sich der Engländer minimal auf 1:40,078 min verbessert und lag damit 0,235 sec vor Honda-Neuzugang Xavier Vierge.



Weil das Kawasaki-Duo Jonathan Rea und Alex Lowes am Donnerstag pausierte und erst am Freitag wieder fährt, waren lediglich die vier BMW-Piloten Redding, Michael van der Mark, Eugene Laverty und Loris Baz sowie Vierge und Iker Lecuona auf der Honda Fireblade unterwegs.

Um kurz nach halb 5 Uhr blieb Redding als Erster am Donnerstag mit 1:39,909 min unter 1:40 min. Damit war der WM-Dritte dieses Jahres nur noch 0,348 sec langsamer als Rea bei seiner überragenden Bestzeit am Mittwoch (1:39,561 min). Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf dem Circuito de Jerez fuhr Alvaro Bautista 2019 im Sprintrennen mit einer Ducati Panigale V4R und weichem SCX-Hinterreifen in 1:39,004 min.

15 Minuten vor Schluss übernahm Reddings Teamkollege van der Mark mit 1:39,788 min die Spitze, an die Zeit des Niederländers kam keiner mehr heran.

Lecuona, der schon in der MotoGP-WM den Ruf eines Sturzpiloten hatte, drehte am Vormittag 23 Runden, bis er einen Abflug hatte und auf den restlichen Tag verzichten musste. Bislang unbestätigten Meldungen aus Jerez zufolge musste er ins Krankenhaus gebracht werden, über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt. Die Rennstrecke in Andalusien ist von Mittwoch bis Freitag von Hondas MotoGP-Testteam gemietet, der Test findet hinter verschlossenen Türen statt.

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135