BMW-Neuzugang Loris Baz: «Es ist nie einfach»

Nach den ersten beiden Testtagen in Jerez mit seinem neuen Team Bonovo action BMW sagte Superbike-WM-Rückkehrer Loris Baz: «Die M RR hat viele Stärken, wir müssen sie nur richtig zusammenbringen.»

80 gezeitete Runden plus In- und Outlaps fuhr Loris Baz am Mittwoch, weitere 58 am Donnerstag. «Wir kamen kaum mit dem Anschleppen der Reifen hinterher», meinte Bonovo-Teammanager Michael Galinski am Donnerstagmorgen scherzhaft.



Der Franzose kehrt nach einem Jahr in der US-Meisterschaft MotoAmerica in die Superbike-WM zurück, bei seinem Gasteinsatz für Go Eleven Ducati in Portimao hatte er Anfang Oktober mit zwei Podestplätzen geglänzt – an seinem Speed gibt es keine Zweifel.



Am Mittwoch verlor Baz 1,574 sec auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki), am Donnerstag 1,009 sec auf den Erstplatzierten, Markenkollege Michael van der Mark.

«Ich freue mich, wieder bei BMW zu sein und über die Chance, in die Superbike-WM zurückzukehren», erzählte Baz. «Ich habe diesem Test entgegengefiebert, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ein Dezember-Test ist nie der wichtigste Test einer Saison, aber er ist wirklich sehr wichtig, um das Team kennenzulernen, die Leute zu treffen und für das Gefühl, mit dem du in den Winter gehst. Wir haben bei diesem Test viel gearbeitet und eine Menge Runden gedreht. Es ist nie einfach, auf ein Bike zu steigen, das komplett anders ist. Daher ging es bei dem Test darum zu verstehen, wie das Bike funktioniert und auch zu versuchen, basierend auf den Unterschieden all der Motorräder, die ich kenne, den bestmöglichen Input zu geben.»

«Ich bin in der Superbike-WM schon viele Motorräder gefahren», ergänzte der 28-Jährige. «Also habe ich versucht, mich an das Bike anzupassen und gleichzeitig den richtigen Input zu geben, was wir verbessern können. Die M RR hat viele Stärken, wir müssen sie nur richtig zusammenbringen, um ein Bike zu bekommen, das vom Fahrerischen her gut funktioniert. Wenn du anfängst, mit einem neuen Bike zu arbeiten, muss du von einem Fahrstil auf den anderen wechseln. Aber wir haben einen guten Job gemacht und über 150 Runden absolviert. Ja, ich bin zufrieden. Wir haben ein paar neue Teile für nächstes Jahr und vor allem viel an der Elektronik ausprobiert. Mit jedem Outing wurden wir schneller und mein Vertrauen ins Bike wurde größer. Ich bin zufrieden mit dem Job, den wir bisher gemacht haben.»

Stand jetzt werden Baz und Bonovo-Teamkollege Eugene Laverty auch den ganzen Freitag testen, dann bekommt der Franzose voraussichtlich den neuen Tank und die neue Sitzbank, die für den ähnlich großen Scott Redding angefertigt wurden, um mehr Platz auf dem Motorrad zu bieten.

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135