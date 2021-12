Misano das teuerste Meeting der Superbike-WM 2021

Nicht wegen der Eintrittspreise, sondern wegen zahlreicher Stürze ist der Misano World Circuit für die Teams der Superbike-WM 2021 sehr kostspielig gewesen.

Stürze gehören im Zweiradsport leider dazu, die meisten Ausrutscher gehen aber zum Glück glimpflich aus und es nur ein Materialschaden zu beklagen. Davon gab es in der Superbike-WM 2021 erneut reichlich. Laut offizieller Statistik von WorldSBK.com passierte in den drei WM-Serien 577 Stürze.

Zwischen den verschiedenen Rennstrecken gibt es starke Unterschiede. Dass z.B. in Donington Park mit 24 vergleichsweise wenige Stürze gezählt wurde, liegt daran, dass dort nur die SBK-Kategorie gastierte – allerdings verzeichneten San Juan (13) und Mandalika (14) noch einmal deutlich weniger Ausrutscher, obwohl dort auch die SSP-600 stattfand.

Am oberen Ende der Liste sticht der Misano World Circuit mit 83 Stürzen heraus. Auf der Traditionspiste an der Adria gingen 20 Prozent mehr Piloten zu Boden als in Assen, wo die zweitmeisten Stürze notiert wurden.



Besonders kritisch ist in Misano die Kurve 4, wo alleine 20 Stürze gezählt wurden – nur in Barcelona passierten in einer Kurve mehr Crashs. In Kurve 10 rutschen dort sogar 23 Piloten aus.