Kawasaki-Test in Jerez: Neue Teile für Rea und Lowes

In der Superbike-WM 2022 ist Jonathan Rea nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger. Damit der Nordire und sein Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes den Titel gewinnen können, testen sie in Jerez neues Material.

Jede Serie endet irgendwann, das musste in der Superbike-WM 2021 auch Kawasaki und Jonathan Rea feststellen. Nach sechs Fahrer- und Herstellermeisterschaften in Folge krönte sich beim Saisonfinale in Indonesien Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu zum Weltmeister.

Drei Wochen später ist Kawasaki von Mittwoch bis Freitag in Jerez de la Frontera wieder auf der Rennstrecke, um sich auf die neue Rolle des Jägers vorzubereiten.



«Ich freue mich sehr, wieder aufs Motorrad zu steigen», versicherte Rea. «Jerez ist immer eine gute Teststrecke, weil wir viele Daten von dort haben. Es ist auch eine Strecke, die für uns nie die beste war, sodass wir an in einigen unserer Schwächen arbeiten können.»

Aus Sicht des Nordiren würde ein Test mit dem bisherigen Material kaum Sinn machen. In der abgelaufenen Saison war erkennbar, dass Rea das Maximum aus seinem Motorrad herausholte.



«Wir erwarten, dass wir einige Artikel testen werden. Kawasaki und das Team haben sehr hart an neuen Chassis-Komponenten und an der Elektronik gearbeitet», verriet der Rekordweltmeister. «Ziel ist, allen Ingenieuren solide Informationen zur Verbesserung des Gesamtpakets zu geben. Es gibt keinen Druck auf Rundenzeiten oder Ähnliches. Ich freue mich darauf und hoffe, dass das Wetter gut und konstant ist.»

Überraschend wird nicht nur Rea testen, sondern auch Teamkollege Alex Lowes. Der Engländer hatte wegen einer Bänderverletzung in der rechten Schulter auf mehrere Rennen verzichten müssen und wollte sich in den Wintermonaten auskurieren. Doch um seine Eindrücke vom neuen Material zu geben, schwingt sich der 31-Jährige ebenfalls auf die ZX-10RR.



«Dieser Test ist wichtig, um die Richtung vorzugeben, in die wir mit unserem Paket für nächste Saison gehen müssen», betonte Lowes. «Da ich noch nicht 100 Prozent fit sein werde, ist unser Speed nicht im Fokus. Mein Cheftechniker Marcel, mein Elektroniker Danilo und alle Techniker haben viele Optionen für mich vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, was wir verbessern können.»