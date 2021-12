Seitenwechsel: Neue Honda-Erfahrung für Leon Camier

Seit 18. Januar 2021 ist Leon Camier Manager des Honda-Werksteams in der Superbike-WM. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com blickt er auf seine erste Saison auf der anderen Seite zurück.

Seit Juli 2018 war Leon Camier dauerverletzt. Damals brach er sich bei Testfahrten in Suzuka mehrere Halswirbel, im März 2019 stürzte er beim zweiten SBK-Event in Thailand, als Thitipong Warokorn vor ihm crashte und er nicht ausweichen konnte. Dabei war beinahe sein rechter Schienbeinkopf gebrochen und das Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Zwei Monate später hatte Camier in Imola ein Déjà-vu: «Cortese hatte direkt vor mir einen Highsider, ich konnte nirgends hin ausweichen und erwischte sein Bike.»



Der Engländer zog sich schlimme Bänderverletzungen in der rechten Schulter zu.

Ende September 2019 wagte Camier in Magny-Cours das Comeback, im November 2019 stürzte er beim Roll-out für sein damaliges neues Team Barni Ducati in Aragon erneut. Er musste auf die gesamte Saison 2020 verzichten, die Kraft in seiner Schulter war nicht ausreichend, um weiter Rennen zu fahren. Camier hätte für 2021 keinen Platz gefunden in der Superbike-WM, er grübelte, ob er seine Karriere in der Britischen Meisterschaft fortsetzen soll, die er bereits 2009 auf Yamaha gewonnen hatte.

Dann kam das Honda-Angebot: Camier wurde im Januar 2021 Nachfolger von Teammanager Jaume Colomb, der die Honda Racing Corporation verlassen hat.



«Das ist geschäftlich wie persönlich eine Riesenchance für mich», betont Camier, der sich den neuen Aufgaben hingebungsvoll widmet und mit seinen Fahrern Alvaro Bautista und Leon Haslam eine intensive Saison erlebte.

«Ich habe in vielen Bereichen viel zu lernen, mein neuer Job unterscheidet sich sehr von meinem bisherigen als Rennfahrer», erzählte der 35-Jährige SPEEDWEEK.com. «Honda hat das Team sehr clever aufgestellt, ich habe gute Leute um mich. Die Zusammenarbeit mit Alberto Puig und HRC ist sehr eng. Sie respektieren meine Meinung und ich habe sofort viel Verantwortung bekommen. Von außen betrachtet mag meine Personalie sehr riskant wirken, aber ich bin in einem kontrollierten Umfeld, ich kann gar keine großen Fehler machen. Ich genieße meinen Job.»

Honda hatte 2021 das älteste Fahrerduo, Bautista und Haslam sind 37 und 38 Jahre alt. 2022 stellt der größte Motorrad-Hersteller mit Iker Lecuona (21) und Xavi Vierge (24) das jüngste Werksteam.



«Mit älteren Fahrern zu arbeiten ist nicht dasselbe wie mit jüngeren», urteilte Camier nach dem ersten Test mit den Neuzugängen Mitte Dezember in Jerez. «Mit Haslam habe ich gut zusammengearbeitet, er hatte dieses Jahr Leistungsschwankungen und mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Aber er hörte auf meine Meinung und machte gegen Saisonende deutliche Fortschritte. Es ist sehr wichtig, dass die Fahrer vom Teammanager Unterstützung bekommen. Ich weiß, was die jungen Fahrer brauchen und glaube, dass ich viel dazu beitragen kann.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)





Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)





BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)





Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales? König?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B)





Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt