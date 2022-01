Letzter freier WM-Platz: Leon Haslam (38) doch dabei?

Am 21. November 2021 hat Leon Haslam sein letztes Rennen als Honda-Werksfahrer bestritten. Der Engländer ging davon aus, dass er 2022 in die BSB zurückkehrt – jetzt verhandelt er wieder für einen WM-Platz.

313 Rennen hat Leon Haslam zwischen 2003 und 2021 in der Superbike-WM bestritten und für die sechs Hersteller Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Suzuki insgesamt 45 Podestplätze erobert, darunter fünf Siege. 2010 wurde Leon auf Suzuki hinter Max Biaggi (Aprilia) Vizeweltmeister. Außerdem gewann er dreimal das prestigeträchtige Suzuka Eight Hours, zweimal auf Honda und einmal für Kawasaki.

Als er am 21. November auf der Insel Lombok in Indonesien sein letztes Rennen für das Honda-Werksteam fuhr, ging Haslam davon aus, dass er für die Saison 2022 in die Britische Superbike-Meisterschaft zurückkehrt. «In der WM gibt es kein konkurrenzfähiges Motorrad für mich», sagte der 38-Jährige damals.



«Ich habe zwei Optionen in BSB, nichts ist fix», teilte Haslam SPEEDWEEK.com am Freitag mit. «An Weihnachten habe ich bereits eine Kawasaki in BSB-Konfiguration getestet.»

2016 bis 2018 fuhr Leon für Kawasaki in der BSB, in seinem letzten Jahr wurde er Champion. Kawasaki belohnte ihn für seine Verdienste mit einem Platz im WM-Werksteam, wo er 2019 an der Seite von Jonathan Rea Gesamtsiebter wurde und sechsmal als Dritter aufs Podium fuhr.



Spätestens seit 2016 pflegt Haslam beste Beziehungen zu Kawasaki, sein Nachwuchsteam in Großbritannien arbeitet mit dem japanischen Hersteller.

Für die Superbike-WM 2022 gibt es nur noch einen freien Platz, bei Pedercini Kawasaki. Dort steht der Belgier Loris Cresson kurz vor der Vertragsverlängerung, Teamchef Lucio Pedercini hat sich in den letzten Monaten auch mit Tom Sykes und Leon Haslam unterhalten.



Sykes steht bei Pedercini nicht mehr zur Diskussion, Haslam bestätigte das italienische Team als «eine Möglichkeit».

Alles wird davon abhängen, wie attraktiv die BSB-Optionen für Haslam sind. Und welche Unterstützung ihm Kawasaki UK gibt, sollte er bei Pedercini andocken.



Für Pedercini fuhr Haslam schon einmal zwei Rennen, 2016 in Katar. Damals sorgte der Engländer mit Platz 5 für das beste Ergebnis in der Teamgeschichte im Trockenen. Besser war nur der Teamchef selbst, der 2000 auf Phillip Island im verregneten ersten Rennen Vierter wurde.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Oliver König (CZ)



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), Haslam?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)