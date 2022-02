Wird die Superbike-WM 2022 eine Saison der Rekorde?

Beim Portimão-Test fuhren gleich drei Piloten schneller als der Superpole-Rekord. Es zeichnet sich ab: Der neue SCQ-Reifen von Pirelli wird wohl viele Superbike-Rekorde purzeln lassen.

Die Ankündigung von Pirelli, den bisherigen Qualifyer gegen eine Neuentwicklung auszutauschen, kam überraschend. Der Hinterreifen mit der Bezeichnung SCQ soll zudem den für das Superpole-Race entwickelten SCX ablösen, der zunehmend in den Hauptrennen verwendet wurde.

Bei den Wintertests in Jerez und Portimão ließ Pirelli die Superbike-Piloten mit dem SCQ auf Zeitenjagd geben. Die in Portugal erzielten Fortschritte waren erstaunlich: Mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) fuhren gleich drei Teilnehmer schneller als der aktuellen Streckenrekord, aufgestellt in 1:40,219 min von Weltmeister Razgatlioglu am Rennwochenende Anfang Oktober 2021. Nun war der Türke in 1:39,616 min noch einmal 0,6 sec (!) schneller!



«Was wir in Portimão erreicht haben, macht uns stolz», sagte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier gegenüber unseren Kollegen von GPOne. «Der neue Reifen hat eine gute Performance gezeigt und hat das Potenzial gezeigt, bedeutende Rundenzeiten zu unterschreiten. Allerdings dürfen wir nicht abheben, denn die Bedingungen waren anders als im Oktober. Der SCQ ist ein reiner Qualifyer mit der Perspektive für das Superpole-Race. Im Moment reden wir von ein paar Zehntelsekunden, die er schneller ist als der SCX. Der SCX war ursprünglich für zehn Runden konzipiert, mit der Zeit wurde aus ihm ein Rennreifen für die volle Distanz.»

Nun arbeitet Pirelli daran, dass dieser Speed auf jeder Rennstrecke auch im 10-Runden-Sprintrennen gefahren werden kann.



«Aktuell sind wir uns aber noch nicht sicher, ob der Reifen zehn Runden im MotorLand Aragón durchhalten würde», gibt Barbier zu. «Wir sind aber zuversichtlich, denn zwischen Jerez und Portimão haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Ich möchte klarstellen, dass aus dem SCQ sicher kein Rennreifen wird. Wir sind noch am Anfang der Entwicklung.»

Zeiten Portimao-Test, Mittwoch, 9. Februar:



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:39,616 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,851

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,055

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,335

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:40,674

6. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,061

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,143

8. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:42,374

9. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:42,961



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:43,876 min

2. Max Kofler (A), Ducati, 1:45,511

3. Nicholas Spinelli (I), Ducati, 1:46,496