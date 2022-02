Bestätigt: Loris Cresson ist 24. Fahrer der SBK-WM

Als letztes Team hat Pedercini Kawasaki seinen Fahrer für die Superbike-WM 2022 vorgestellt. Was längst alle wussten, ist jetzt offiziell: Es geht mit dem Belgier Loris Cresson weiter.

Die Pläne für ein Zwei-Mann-Team mit Leon Haslam als Nummer 1 konnte Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini nicht umsetzen, der Engländer hat in der Britischen Meisterschaft beim Kawasaki-Team Lee Hardy Racing unterschrieben. Es ist jedoch angedacht, bei mehreren Events einen Wildcard-Fahrer als zweiten Piloten einzusetzen.

Ob der chinesische Hauptsponsor Outdo Batterien bei Pedercini weitermacht, ist unklar. Davon unabhängig macht das südlich des Gardasees beheimatete Team 2022 mit Loris Cresson weiter. Bereits im November waren sich Pedercini und der Belgier mündlich weitgehend einig. Vergangene Woche wurde der Vertrag unterschrieben, soeben erfolgte die offizielle Verkündung.



Cresson bot sich Pedercini Kawasaki beim Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in Estoril als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese an. Der heute 23-Jährige war bis dahin mit bescheidenem Erfolg für das Team Toth in der Supersport-WM aktiv.



In der Superbike-WM 2021 fuhr Cresson eine ZX-10RR, schaffte es aber nur in Assen (Lauf 1) als 13. in die Punkteränge, was aber auch sieben Ausfällen geschuldet ist. Loris hat treue Sponsoren in der Hinterhand, die ihm eine zweite Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ermöglichen.



Am 25./26. März beginnt für Pedercini Kawasaki in Barcelona die Saisonvorbereitung, weitere Tests in Spanien sollen folgen. Vor dem WM-Auftakt vom 8.–10. April in Aragon wird Cresson am Montag und Dienstag vor dem Event auf selbiger Strecke zwei weitere Tage fahren.



«Wir arbeiten hart daran, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Saison zwei Motorräder einsetzen», so Pedercini.