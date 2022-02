3, 2, 1, meins: Kawasaki-Auktion geht durch die Decke

Das Kawasaki-Werksteam versteigerte zwei ZX-10RR im klassischen Design, wie es Jonathan Rea und Alex Lowes beim Meeting in San Juan Villicum 2021 einsetzten. Es war eine sehr kurzfristige Gelegenheit, kein Schnäppchen.

Das Kawasaki-Werksteam ist immer wieder für eine Überraschung gut. Via Facebook kündigte das Provec-Racing organisierte Superbike-Team am Mittwoch eine Auktion an, die am selben Tag startete und offenbar nur wenige Stunden dauerte. Versteigert wurden zwei zulassungsfähige ZX-10RR im besonderen Design. Es handelt sich um neue Motorräder, die in der Kawasaki-Werkstatt zerlegt und von Grund auf mit edlen Komponenten neu aufgebaut wurden.



Ein Bike wurde in den Farben der 1990er lackiert, wie es einst von Piloten wie Scott Russell und Aaron Slight in der Superbike-WM bewegt wurde. Inkludiert ist eine farblich passende und maßgeschneiderte Lederkombi. Das zweite Motorrad nimmt Bezug auf den Film Top-Gun, in dem Tom Cruise eine schwarz-rote GPZ900R fuhr. Auch hier ist eine Lederkombi inklusive.

Superbike-Fans erinnern sich: Beim Meeting in San Juan Villicum/Argentinien 2021 fuhren Jonathan Rea und Alex Lowes im ersten Lauf genau in diesen Designs!



«Dieses Projekt war in Argentinien sehr erfolgreich, als wir auch die weltweite Einführung des neuen River-Mark-Logos feierten. Wir hatten großartiges Feedback von anderen Teams und Fahrern sowie von Kawasaki-Fans auf der ganzen Welt erhalten», erklärte Teammanager Guim Roda den Hintergrund der Auktion. «Mit diesen einzigartigen Ninjas in limitierter Auflage wollen wir ein exklusives Erlebnis schaffen und Fahrern ein einmaliges Erlebnis zu bieten.»

Das Erlebnis besteht darin, dass die Höchstbietenden gemeinsam mit den beiden Kawasaki-Piloten einen Tag an und auf der Rennstrecke verbringen.



Entsprechend hoch waren die Gebote: Unsere Kollegen von Todocircuito berichten von 70.000 Euro, die für die grün-weiß-blaue ZX-10RR von Jonathan Rea geboten wurde.