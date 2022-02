SBK-WM 2022: Der letzte Fahrer hat unterschrieben

Am 25. Januar veröffentlichte Promoter Dorna die provisorische Startliste für die Superbike-WM 2022, nur ein Name fehlte. Jetzt hat Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini alles festgezurrt.

Seit der Gründung im Jahr 1998 hat das Team Pedercini in keinem Superbike-WM-Event gefehlt – so soll es auch 2022 sein.



Die Pläne für ein Zwei-Mann-Team mit Leon Haslam als Nummer 1 ließen sich nicht verwirklichen, der Engländer hat in der Britischen Meisterschaft beim Kawasaki-Team Lee Hardy Racing unterschrieben.



Ob der chinesische Hauptsponsor Outdo Batterien bei Pedercini weitermacht, ist noch nicht entschieden.



Davon unabhängig wird das südlich des Gardasees beheimatete Team 2022 mit Loris Cresson weitermachen. Bereits im November waren sich Pedercini und der Belgier mündlich weitgehend einig, jetzt ist auch der Vertrag unterzeichnet.

Cresson bot sich Pedercini Kawasaki beim Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in Estoril als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese an. Der heute 23-Jährige war bis dahin mit bescheidenem Erfolg für das Team Toth in der Supersport-WM aktiv.



In der Superbike-WM 2021 fuhr Cresson eine ZX-10RR, schaffte es aber nur in Assen (Lauf 1) als 13. in die Punkteränge, was aber auch sieben Ausfällen geschuldet ist. Loris hat treue Sponsoren in der Hinterhand, die ihm eine zweite Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ermöglichen.