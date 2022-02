Zukunft geklärt: Leon Haslam kehrt zu Kawasaki zurück

Routinier Leon Haslam hat sich mit Kawasaki für die Zukunft geeinigt. Der ehemalige Honda-Pilot wird in 2022 nicht mehr in der Superbike-WM unterwegs sein und stattdessen zurück zu den British Superbikes wechseln.

Neben Tom Sykes und Chaz Davies verlässt 2022 mit Leon Haslam der nächste erfahrene Pilot die WM-Bühne. Während Sykes wohl zu Ducati wechselt und in der BSB am Start stehen wird, steht auch der Plan von Ex-Honda-Fahrer Leon Haslam. Der 38-jährige Engländer einigte sich am Mittwoch mit dem Kawasaki-Team Lee Hardy Racing, wo er versuchen wird, seinen Titel aus 2018, als er auf Kawasaki die Meisterschaft dominierte, zu wiederholen.

Haslam hat bisher 192 BSB-Rennen bestritten, 102 Podestplätze sind auf seinem Konto, davon 46 Siege. Als zweites Standbein gründete der Routinier ein eigenes Nachwuchsteam, indem 2022 acht Fahrer unterwegs sein werden. «Ich bin wirklich aufgeregt in die Britische Superbike Meisterschaft und zu Kawasaki zurückzukehren, besonders mit der Verbindung zu meinem Kawasaki-unterstütztem Affinity Sports Academy Team», freute sich der Sohn von Legende Ron Haslam.

«Es waren einige schwere Jahre in der Weltmeisterschaft, deshalb freue ich mich sehr, wieder vor meinen heimischen Fans Rennen zu fahren», sagte der Engländer, der in der Superbike-WM insgesamt 313 Rennen für Honda, Suzuki, Kawasaki, BMW und Ducati bestritt und dabei fünf Siege und 2010 einen Vize-WM-Titel erkämpfte.

«Ich bin sehr zuversichtlich mit dem Team, was Lee Hardy und alle Beteiligten für diese Saison aufgebaut haben, an den Start zu gehen», frohlockte Haslam. «Ich glaube nicht, dass ich es so leicht haben werde wie in der Saison 2018, aber ich freue mich auf die Herausforderung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Kawasaki in der BSB auf die Siegesstraße zurückbringen können.»

BSB-Kalender 2022

15. - 17. April – Silverstone National

30. April - 2. Mai – Oulton Park

20. - 22. Mai – Donington Park National

17. - 19. Juni – Knockhill

22. - 24. Juli – Brands Hatch GP

12. - 14. Aug. – Thruxton

27. - 29. Aug. – Cadwell Park

9. - 11. Sept. – Snetterton 300

23. - 25. Sept. – Oulton Park

30. Sept. - 2. Okt. – Donington Park GP

14. - 16. Okt. – Brands Hatch GP