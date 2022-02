Warum Jonathan Rea (Kawasaki) nicht nachlassen wird

Nach der Niederlage gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ist bei Jonathan Rea kein Anzeichen für eine nachlassende Motivation zu erkennen. Eher ist das Gegenteil der Fall, der Kawasaki-Pilot will zurück an die Spitze.

Mit dem Wechsel von Honda zu Kawasaki im Jahr 2015 begann die Siegesserie von Jonathan Rea. Nach sechs WM-Titel in Serie wurde der Kawasaki-Star von Toprak Razgatlioglu besiegt, dennoch ist der sechsfache Superbike-Weltmeister hungrig wie am ersten Tag.



Neben dem aktuellen Yamaha-Weltmeister und Ducati-Rückkehrer Álvaro Bautista ist der Nordire in der Saison 2022 einer der Titelfavoriten.

Woher nimmt der 35-Jährige, der in der seriennahen Weltmeisterschaft alles erreicht hat und dessen Rekorde viele Jahre Bestand haben werden, die Motivation, weiterzumachen.



«Gewinnen ist wie eine Sucht, egal ob man sich körperlich gut oder schlecht fühlt», erklärte Rea. «Siege sind unser Fokus und unser Ziel. Erfolg zu haben, bedeutet zu gewinnen – für mich ist es aber mehr als nur das. Es geht darum, gesund zu bleiben, Spaß in den Rennen zu haben und mit meinem Team und Familie zu genießen, jede Herausforderung anzunehmen und jede Hürde aus dem Weg zu räumen.»

Sechs Superbike-Weltmeisterschaften fielen dem Nordiren nicht in den Schoß. Um seit Jahren auf diesem Niveau zu bleiben, muss der Rekordweltmeister jeden Tag an sich arbeiten. Dennoch spürt der Kawasaki-Star, dass ihm nicht jeder den Erfolg gönnt.



«Jeder sieht unsere Dominanz in den Rennen, aber niemand sieht, was hinter den Kulissen vorgeht», grübelte Rea. «Niemand sieht, wie ich mir jeden einzelnen Tag den Arsch aufreiße. Zu Hause, beim Training, wie ich an jedem fahrerischen Detail arbeite. Außenstehende sehen nur die schönen Momente, aber niemand, wie hart wir dafür arbeiten.»