Fahrer-Assistent von Alex Lowes kann auch zuschlagen

Seit ein paar Jahren wird Alex Lowes an den Wochenenden von Dave Ryan unterstützt. Der 38-Jährige würde dem Kawasaki-Piloten notfalls auch bei einer handfesten Rangelei zur Seite stehen.

Die Piloten der Superbike-WM haben in der Regel einen persönlichen Assistenten an ihrer Seite, der ihm bei diversen Dingen unterstützt. Mal ist es die Partnerin, ein Freund, der Personal-Trainer oder ein Teammitglied. In der Box von Alex Lowes ist ein Mann, der gleich mehrere dieser Bezeichnungen zutrifft.

Dave Ryan ist ein ehemaliger englischer Profiboxer, der 2014 und 2015 den Commonwealth-Titel im Superleichtgewicht inne hatte. Einen Bezug zum Motorradsport hatte ‹Rocky› nicht. Doch er trainierte im selben Fitnessstudio wie der Kawasaki-Pilot und hatte denselben Trainer. Aus dem gemeinsamen Training mit dem zweifachen Laufsieger entstand eine Freundschaft.



«Wir haben immer vormittags zusammen trainiert», verriet Ryan WorldSBK. «Am Anfang hatte ich keine Ahnung vom Rennsport, aber dann haben wir viel Zeit miteinander verbracht, Golf gespielt und sind mit Freunden zum Essen gegangen. Ich bin ein paar Jahre älter als er und ich sagte ihm 'wenn ich aufhöre zu boxen, begleite ich dich und helfe dir als dein Assistent bei allem, was du tust'. 2016 war mein letzter Kampf, und ab 2017 habe ich genau das getan.»

Für den 38-Jährigen ist es mehr als ein Freundschaftsdienst. Wie viele ehemaligen Profisportler war auch Ryan auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.



«Für mich war dieser Job eine große Hilfe. Ich habe einfach aufgehört zu boxen und hatte nichts mehr zu tun», gab Ryan zu.