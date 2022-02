Warum Assen für SBK-Ikone Carl Fogarty besonders ist

Wenn am 23./24. April in Assen das zweite Saisonmeeting der Superbike-WM 2022 stattfindet, ist es bereits das 30. Meeting auf der Traditionsrennstrecke. Wenn es nach Carl Fogarty ginge, würde die Piste noch viel traditio

Die meisten Siege in Assen feierte Rekordweltmeister Jonathan Rea, der in 15 Rennen auf das oberste Podest kletterte, gefolgt von Carl Fogarty mit zwölf Erfolgen. Für den Nordiren und den Engländer ist Assen damit ihre beste Rennstrecke!



Während Rea in Portimão ähnlich erfolgreich ist (13 Siege), ist Assen für Carl Fogarty die Erfolgsstrecke schlechthin: Auf der niederländischen Piste fuhr der charismatische Engländer in 16 Rennen unglaubliche 15 Podestplätze ein. In zwölf Läufen jubelte er sogar über den Sieg.

Als der Traditionskurs 1955 erbaut wurde, war er 7,7 km lang. Nach einem radikalen Eingriff im Jahr 1984 wurde die Streckenlänge auf 6,1 km reduziert. Es folgten weitere Kürzungen durch Umbauarbeiten 2005 und 2010. Die heutige Länge beträgt 4,5 km. Der mittlerweile 56-Jährige fuhr zwischen 1992 und 1999 Layouts mit Längen zwischen 3,9 und 6,1 km.



Mit dem heutigen Layout kann der dreifache Superbike-Weltmeister nichts mehr anfangen.



«Ich mag nur das alte Assen-Design – das neue Layout hat damit nicht mehr viel gemeinsam», ätzte der langjährige Ducati-Pilot. «Für einen Rennfahrer wie mich, der hohe Kurvengeschwindigkeit fuhr, hatte sie alles was ich brauchte. Gib mir ein Bike, das richtig funktioniert, und ich gewinne viele Rennen – tatsächlich habe ich zwölf Rennen in Assen gewonnen. Und bei denen, die ich nicht gewann, fehlte nur eine Radlänge.»

«In Großbritannien ist Donington Park meine Lieblinsstrecke», ergänzte Foggy. «Eigentlich auch nur aus demselben Grund: Es geht um die Kurvengeschwindigkeit.»