Toprak-Doku: 45 Minuten vom finalen Duell auf Lombok

Die Superbike-WM 2021 war eine der spannendsten aller Zeiten und wurde erst beim Finale von Toprak Razgatlioglu gewonnen. Wie der Yamaha-Star das Meeting auf der Insel Lombok erlebte, zeigt eine 45-min Dokumentation.

Das Duell zwischen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) nahm in der Superbike-WM 2021 an Intensität immer mehr zu. Das Finale auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf Lombok/Indonesien war der Höhepunkt einer großartigen Saison und erinnerte viele an das legendäre Duell zwischen Colin Edwards (Honda) und Troy Bayliss (Ducati) um die Superbike-Krone in Imola 2002.



Mit Toprak Razgatlioglu gab es einen verdienten Weltmeister, der das wichtigste Duell seiner Karriere äußerlich cool hinter sich brachte.

Die offizielle Website der seriennahen Weltmeisterschaft würdigt den aktuellen Superbike-Weltmeister mit einem Blick hinter die Kulissen. Zu sehen ist exklusives und bisher unveröffentlichtes Filmmaterial und Interviews mit Schlüsselfiguren im Leben des jungen Türken.



In 45 Minuten wird jeder Schritt des Yamaha-Piloten nachgezeichnet. Angefangen von seiner Ankunft bis hin zum Showdown auf der Rennstrecke.

Allerdings ist das Video nur für Inhaber des Video-Pass zu sehen. Das Streaming-Angebot der offiziellen Website kostet 69,90 Euro für ein Jahr. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.