Drei Monate nach Rekord: Max Biaggi erhält Urkunde

Ende November 2021 düste Max Biaggi mit einer elektrischen Voxan über die Startbahn des John F. Kennedy Space Centers und stellte diverse Weltrekorde auf. Nun bekam es der zweifache Superbike-Weltmeister schriftlich.

Am 30. November war die Infrastruktur des John F. Kennedy Space Centers in Florida Schauplatz einer Rekordfahrt von Max Biaggi mit der Venturi Group, zu der auch der Motorradhersteller Voxan gehört. In verschiedenen Kategorien wurden 21 Weltrekorde aufgestellt, darunter auch die prestigeträchtige Topspeed-Wertung für halbverkleidete elektrische Motorräder, die weniger als 300 Kilogramm wiegen.

Gemäß den Richtlinien der FIM wird dieser Rekord auf einer Distanz von einer Meile aufgestellt, wobei die Strecke innerhalb von zwei Stunden in beide Richtungen gefahren wird. Als Rekord wird der Durchschnitt beider Höchstgeschwindigkeiten aufgenommen. Als höchsten Top-Speed wurde 470 km/h festgehalten.



«Was für ein Adrenalinkick, Leute! Es haut dich um», erzählte der Römer damals. «Bei diesem Speed flattert die Lederkombi an Armen und Rücken. Bei meiner Detailversessenheit sitzen meine Anzüge an jeder Stelle perfekt, aber bei dieser Geschwindigkeit ist alles relativ. Dieses kleine Flattern erzeugt mit seiner hohen Frequenz eine solche Wärme, bis man sich daran verbrennt. Es fühlt sich an, als wäre man mit einer Vespa im T-Shirt mit 100 km/h unterwegs. Es ist der Wahnsinn, ich hatte noch nie so viel Adrenalin im Körper!»

Drei Monate später kam die Crew um Biaggi am Firmensitz in Monaco erneut zusammen, um von der FIM die Urkunden für die Weltrekorde entgegenzunehmen.