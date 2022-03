Puccetti Kawasaki: Personelle Verstärkung aus MotoGP

Das Kawasaki-Team Puccetti Racing engagiert sich auch 2022 in Superbike-WM und Supersport-WM. Für den Erfolg ist neben den Piloten auch ein neuer Teammanager zuständig. Pietro Caprara kommt aus dem MotoGP-Paddock.

Bei Puccetti Kawasaki bleibt es in diesem Jahr bei drei Motorrädern. In der Superbike-WM pilotiert Lucas Mahias eine ZX-10RR, in der Supersport-Kategorie treten Can Öncü und Yari Montella mit der ZX-6R an. Die bisherigen Tests verliefen positiv.

Bisher leitete Manuel Puccetti die Geschicke seines Teams persönlich, für 2022 entschied sich der Italiener, einen Teil seiner Aufgaben und Verantwortung auf einen neuen Teammanager zu übertragen.



«Ich wollte unbedingt einen neuen Teammanager, um unsere Truppe technisch und sportlich wachsen zu lassen. So kann ich mich auf das Management und die Sponsorensuche konzentrieren», erklärte der Italiener. «Ich möchte 2023 das Aufgebot in der SBK verdoppeln, was nicht leicht wird.»

In Pietro Caprara fand Puccetti einen geeigneten Mann für sein Vorhaben. Caprara arbeitete zuvor für das Sky VR46 Racing Team und bringt auch Erfahrungen aus dem MotoGP-Projekt von Aprilia mit. Seit 25 Jahren ist der Maschinenbauingenieur in verschiedenen Funktionen im Rennsport tätig.



«Ich werde Teammanager beider Teams sein und werde die Arbeit der Cheftechniker koordinieren und sie dabei unterstützen, die Ziele und Vision des Projekts zu erreichen», sagte Caprara. «Meine ersten Erfahrungen mit dem Team hatte ich beim Jerez-Test im Januar. Ich habe großes Vertrauen in unsere Piloten und werde alles dafür tun, damit sie in dieser Saison zu den Protagonisten gehören.»