BMW-Ass Scott Redding: «Die Lücke ist geschlossen»

Mit deutlichem Rückstand beendete Scott Redding den zweitägigen Superbike-Test in Misano als bester BMW-Pilot. Ermutigend: Der bayerische Hersteller war erstmals in diesem Jahr auf der Rennstrecke.

Dass BMW beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche nicht alle Konkurrenten in Grund und Boden fahren würde, war klar. Als letzter Hersteller nahm BMW in Italien den Testbetrieb im Jahr 2022 auf und brachte viel neues Material für die Piloten mit.



Während an der Spitze Álvaro Bautista (Ducati) in 1:33,574 min und Garrett Gerloff (Yamaha) in 1:33,686 min dominierten, platzierte sich Scott Redding als bester BMW-Pilot in 1:34,406 min auf Platz 6. Loris Baz und Eugene Laverty von Bonovo action liegen innerhalb nur 0,070 sec zum Engländer.

Für Redding hatte BMW einen speziell angepassten Tank dabei, dazu ein verbesserter Motor und verschiedene Chassis-Teile.



«Wir haben uns viel mit der Geometrie beschäftigt und haben außerdem einige neue Teile getestet. Das hat sich sehr auf das Bike ausgewirkt», sagte Scott. «Deshalb haben wir uns vor allem darauf konzentriert, dass ich das richtige Gefühl für das Bike bekomme. Es war sehr positiv, und ich habe die zwei Tage hier sehr genossen. Wir haben einige gute Fortschritte gemacht und es geschafft, die Lücke zur Spitze zu schließen. Das war mir wichtig.»

Sämtliche schnellen Runden wurden mit dem weichen Rennhinterreifen SCX gefahren, der neue Qualifyer SCQ stand in Misano nicht zur Verfügung – er befindet sich noch in der Entwicklung.



«Ich kann sehr glücklich von diesem Test nach Hause fahren», bemerkte Redding. «Wir sind auf dem richtigen Weg, und ich freue mich auf Barcelona.»

Nach Misano hat BMW noch vier weitere Testtage angesetzt: Am 25./26. März in Barcelona sowie am 4./5. April im MotorLand Aragon.

Kombinierte Zeiten Misano-Test (16./17. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,574 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,686

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,058

4. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,214

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,316

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:34,406

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:34,443

8. Loris Baz (F), BMW, 1:34,476

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:34,780

10. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,865

11. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:34,930

12. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:35,812



Supersport:

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,209 min

2. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:37,348

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,356

4. Yari Montella (I), Kawasaki,1:37,972

5. Max Kofler (A), Ducati, 1:39,081

6. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:39,453

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder