Honda-Überraschung: Iker Lecuona schneller als Rea

Überraschend beendete Superbike-Rookie Iker Lecuona den zweitägigen Barcelona-Test als Dritter inmitten der Top-Favoriten. Dabei schien der Honda-Pilot mit der CBR1000RR-R noch nicht sonderlich zufrieden zu sein.

Bei den bisherigen Wintertests hatte sich Xavier Vierge als der schnellere der beiden Honda-Piloten etabliert, doch zwei Wochen vor dem Saisonauftakt scheint auch Iker Lecuona in Schwung zu kommen. Beim Barcelona-Test am 25./26. März steigerte sich der junge Spanier am Samstag auf eine 1:41,033 min und reihte sich überraschend als Dritter ein.

Schneller waren nur Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati). Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) lag 0,135 min hinter Lecuona auf Platz 4.



«Ich bin ziemlich zufrieden», sagte Lecuona grinsend. «Beim ersten Test mit dem Team und der Fireblade passte irgendwie nichts zusammen. Ich wusste gar nicht, was ich auf dem Bike tun muss. Aber mit jedem Tag komme ich besser zurecht und ich bin glücklich, dass ich mich für dieses Team entschieden habe. Sie helfen mir gut.»



«Wir haben uns in Barcelona mit allen Bereichen des Bikes beschäftigt. Wir benötigen weitere Verbesserungen in allen Details – auf der Bremse, Kurvenspeed, überall. Insgesamt aber dennoch ein positiver Test, der ganz anders war als zuvor in Jerez und Portimão.»

Pirelli hatte keinen Qualifyer-Reifen mit nach Barcelona gebracht. Man muss daher davon ausgehen, dass die Top-3 ihre besten Rundenzeiten mit einem SCX-Reifen gefahren sind. Lecuano beabsichtigte am verregneten Samstagnachmittag, erstmals die Regenreifen des Einheitsreifenlieferanten zu testen.



«Die Bedingungen mit dem starken Wind waren nicht perfekt. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen weiter hart arbeiten», forderte der 22-Jährige weitere Anstrengungen der Honda Racing Corporation ein. «Auch ich selbst muss mich weiter anpassen, weil ich mich noch nicht komplett gut fühle. Zum Beispiel arbeitet die Elektronik anders als in der MotoGP und ich muss noch besser an die Reifen gewöhnen. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin zufrieden damit, wie es läuft.»

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Samstag 13 Uhr:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,952

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,168

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,320

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,610

7. Scott Redding (GB), 1:41,636

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,724

9. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,744

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,946

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,999

13. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,509

14. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,305

16. Loris Baz (F), BMW, 1:43,761

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,823

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,855

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,400

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Freitag (25. März):

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,523

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

11. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,013

12. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,125

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,176

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

17. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:43,625

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,442

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,048

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,262