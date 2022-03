Barcelona-Test, Samstag: Honda um 12 Uhr auf Platz 2!

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona überraschte bei den Superbike-Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya am Samstagvormittag mit der bislang zweitschnellsten Zeit. Philipp Öttl (Ducati) ist starker Sechster.

Die Wettervorhersage für Samstag bringt mit dem Tagesverlauf eine steigende Regenwahrscheinlichkeit. Die Teams werden deshalb die Zeit von 10 bis 13 Uhr intensiv nützen. Sollte es dann wirklich regnen, hätten sie nur einen halben Testtag verbraucht.



Das Reglement für die Testtage besagt: Alles, was vor 13 Uhr gefahren wird, gilt als halber Tag – und wenn es nur eine Runde ist. Alles nach 13 Uhr gilt ebenfalls als halber Tag. Definiert wurde das deshalb so, weil es auf Rennstrecken wie zum Beispiel in Misano eine vorgeschriebene Mittagspause von einer Stunde gibt. Auf dem Circuit de Catalunya ist das nicht so, die Strecke ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr für die Fahrer geöffnet.

Am Freitag hat Ducati-Star Alvaro Bautista mit dem weichen SCX-Hinterreifen mit 1:40,824 min für die Bestzeit gesorgt. Rekordchampion Jonathan Rea war mit seiner Kawasaki und dem neuen Standard-SC0-Hinterreifen als Zweiter lediglich 0,238 sec langsamer.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (BMW) im vergangenen Jahr mit einem Qualifyer-Reifen mit 1:40,408 min auf. Die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Vorjahr im Superpole-Race mit dem SCX in 1:41,493 min.



Den neuen, superweichen SCQ-Hinterreifen wird Alleinausrüster Pirelli erst für den Aragon-Test (4./5. April) bringen.

© worldsbk.com Iker Lecuona © worldsbk.com Alex Lowes © worldsbk.com Toprak Razgatlioglu © worldsbk.com Jonathan Rea © worldsbk.com Loris Baz © worldsbk.com Alvaro Bautista © worldsbk.com Garrett Gerloff © worldsbk.com Xavi Vierge © worldsbk.com Jonathan Rea © worldsbk.com Michael Rinaldi © worldsbk.com Andrea Locatelli © worldsbk.com Toprak Razgatlioglu © worldsbk.com Lucas Mahias © worldsbk.com Michael Rinaldi Zurück Weiter

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte am Samstagmorgen um 10.18 Uhr Bautista, als er in seiner fünften Runde 1:41,753 min fuhr.



Um 10.50 Uhr setzte sich überraschend Honda-Pilot Iker Lecuona mit 1:41,708 min an die Spitze. Der Spanier konnte damit als Erster der Werksfahrer seine Zeit vom Freitag verbessern.



Um 11 Uhr schockte Bautista die Konkurrenz mit 1:41,201 min, damit fuhr der 16-fache Laufsieger eine halbe Sekunde schneller als der Zweitplatzierte! Wenige Minuten später wurde er von Lecuona erneut unterboten, der mit seiner Honda Fireblade in 1:41,033 min die bis dahin zweitschnellste Runde in der kombinierten Zeitenliste beider Tage fuhr!

Das ließ sich Bautista nicht gefallen und legte um 11.40 Uhr mit 1:40,952 min nach. Diese Zeit hielt bis zum Mittag, der Vizeweltmeister von 2019 liegt damit 0,081 sec vor Lecuona und 0,216 sec vor dem Dritten Rea.



Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ist aktuell Vierter. Der Türke ging aber ebenso wenig auf Zeitenjagd wie zum Beispiel Garrett Gerloff (GRT Yamaha), Xavi Vierge (Honda) oder das BMW-Quartett. Bester BMW-Fahrer ist derzeit überraschenderweise Van-der-Mark-Ersatz Ilya Mikhalchik, der als Zwölfter 1,811 sec verliert.



Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati steigerte sich gegenüber Freitag bislang um eine halbe Sekunde und belegt momentan den starken sechsten Platz.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Samstag 12 Uhr:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,952 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,168

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,530

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,637

6. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

7. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,970

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,001

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,034

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:42,517

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:42,677

12. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

13. Scott Redding (GB), 1:42,773

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:43,246

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,305

16. Loris Baz (F), BMW, 1:43,761

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,823

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:45,055

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,400

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

3. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,727

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Freitag (25. März):

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,523

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

11. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,013

12. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,125

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,176

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

17. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:43,625

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,442

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,048

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,262