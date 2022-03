Michael vd Mark operiert: Fährt er doch in Aragon?

Am Donnerstag ließ sich BMW-Werksfahrer Michael van der Mark in den Niederlanden an seinem gebrochenen rechten Schien- und Wadenbein operieren. Sein Ziel: Beim Auftakt der Superbike-WM fahren!

Am gestrigen Donnerstag wurde Michael van der Mark zum zweiten Mal an seinem mehrfach gebrochenen rechten Schien- und Wadenbein operiert. Der Niederländer hatte sich am 13. März beim Training mit dem Fahrrad verletzt, die verschobenen Knochen wurden mit externen Fixateuren in Position gebracht. Michael durfte am 15. März das Krankenhaus verlassen und saß seither zuhause im Rollstuhl. Die Ärzte mussten mit der eigentlichen Operation warten, bis das Bein abgeschwollen ist und die Knochen wieder geradestehen.

Die gebrochenen Knochen wurden mit Platten und Schrauben verbunden, jetzt hofft van der Mark, dass er beim Saisonstart der Superbike-WM in knapp zwei Wochen im MotorLand Aragon dabei sein kann. Die Stabilität der Knochen ist kein Problem, diese ist durch die Platten gewährleistet. Fraglich ist, ob er genügend Kraft im rechten Bein haben wird und wie es sich mit der Beweglichkeit und den Schmerzen verhält.

Der Supersport-Weltmeister von 2014 hat die zweitägigen Tests Mitte März in Misano verpasst, in Barcelona fährt aktuell der Deutsche Meister Ilja Mikhalchik statt ihm. Der Ukrainer wird auch den Aragon-Test am 4./5. April erledigen und steht als Ersatz bereit, falls van der Mark den ersten Saison-Event nicht bestreiten kann. Bevor er die Freigabe für das Rennwochenende erhält, muss der 29-Jährige seine medizinischen Unterlagen bei den Rennärzten vorlegen und persönlich zum Gesundheitscheck erscheinen.