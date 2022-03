Loris Baz (Bonovo BMW): «War etwas neben der Spur»

BMW-Neuzugang Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action war bei den Superbike-Testfahrten auf dem Catalunya-Circuit bis zu seinem Sturz am Freitag auf einem guten Weg. Anschließend wurde es mühsam.

Loris Baz war am Freitag in den ersten Stunden auf dem Circuit de Catalunya der Schnellste des BMW-Quartetts, beschädigte seine M1000RR dann aber bei einem, wie er sagte «vermeidbaren» Sturz so stark, dass ihm das Bonovo-Team eine neue Maschine aufbauen musste.

«Ich war in meiner Einführungsrunde und ging Lucas Mahias aus dem Weg, um ihn nicht zu stören», erzählte Baz beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «In der nächsten Kurve kam ich außen auf die Kerbs und mir rutschte das Vorderrad weg. Das war kein großer Fehler, ich war nur etwas neben der Spur. Solche Dinge passieren, aber es war sehr schade, weil wir dadurch einige Zeit auf der Strecke verloren. Aber besser hier als während eines Rennwochenendes. Bis dahin war es nicht schlecht.»

Weil Baz die letzten zwei Stunden am Freitag nicht fahren konnte, weil der Motor seiner BMW wegen eines Problems mit der Elektronik nicht ansprang, fiel er hinter seine Markenkollegen Eugene Laverty und Scott Redding zurück und kam lediglich auf den 15. Platz. Diese Position belegt er auch in der kombinierten Zeitenliste aus Freitag und Samstag. Zum Schnellsten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) fehlen dem Franzosen 1,858 sec.

«In Barcelona taten wir uns schwerer als in Misano», hielt der 29-Jährige fest. «Das liegt daran, dass die Strecke hier null Grip hat. Ohne Grip werden die Probleme immer größer – das gilt für jedes Bike. Seit dem Jerez-Test im Dezember haben wir immer in die richtige Richtung gearbeitet. Von dem großen Schritt in Misano war ich beeindruckt. Unsere Probleme am Freitagmorgen konnten wir auch schnell lösen und uns verbessern. Dann geschah der Sturz. Und normal ist es nicht kalt, wenn wir in Barcelona sind. Wir wissen, dass der SC0-Hinterreifen dann nicht funktioniert. Und für den SCX ist es zu kalt, mit dem kannst du nur eine Runde fahren. So ist es schwierig, viele Informationen zu sammeln. Unterm Strich fuhr ich nur einen halben Tag.»

Kombinierte Zeiten Barcelona-Test (25./26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,824

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

7. Scott Redding (GB), 1:41,636

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

9. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

10. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

11. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

