Barcelona-Test: Alle Zeiten – Razgatlioglu weit vorne

Seit 12.45 Uhr ist der Circuit de Catalunya nass, an den Zeiten wird sich nichts mehr ändern. Während einige Superbike-Piloten vorzeitig einpackten, nützen andere diese Gelegenheit.

Um 12.15 Uhr fuhr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mit 1:40,571 min die schnellste Zeit während der beiden Testtage in Montmelo nahe Barcelona. Damit ist der Türke mit dem weichen SCX-Hinterreifen fast so schnell, wie es Tom Sykes (BMW) 2021 bei seinem Pole-Rekord (1:40,408 min) mit dem Qualifyer war. Die schnellste Rennrunde 1:41,493 min, gefahren von ihm selbst im Vorjahr, unterbot Toprak um 0,922 sec!

Razgatlioglu liegt außerdem erstaunliche 0,381 sec vor dem zweitplatzierten Alvaro Bautista (Ducati) und 0,462 sec vor dem überraschend schnellen Honda-Werksfahrer Iker Lecuona. Rekordchampion Jonathan Rea (+0,491 sec) ist Vierter und Scott Redding (+1,065 sec) als bester BMW-Fahrer Siebter.

Der einzige deutsche SBK-Pilot Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati steigerte sich gegenüber Freitag um eine halbe Sekunde und wurde Neunter.

Um 12.45 Uhr begann es in Montmelo leicht zu regnen, das tat es während des Nachmittags immer wieder. Der Test läuft noch bis 18 Uhr, doch an den Zeiten wird sich nichts mehr ändern. Einige wie die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes oder auch Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) packten vorzeitig zusammen.



So konnten sie einen halben Testtag sparen. Denn pro Fahrer und Saison sind nur zehn Testtage erlaubt. Geht ein Pilot vor 13 Uhr auf die Strecke, zählt das als halber Testtag, ebenso nach 13 Uhr.

Der Großteil nützte jedoch den Nachmittag, um auf nasser Strecke zu fahren.



Am 4./5. April sind im MotorLand Aragon zwei weitere Testtage, am folgenden Wochenende beginnt auf gleicher Strecke die Weltmeisterschaft 2022.

Kombinierte Zeiten Barcelona-Test (25./26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,824

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

7. Scott Redding (GB), 1:41,636

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

9. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

10. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

11. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Samstag (26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,952

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,168

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,320

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,610

7. Scott Redding (GB), 1:41,636

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,724

9. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,744

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,946

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,999

13. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,509

14. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,305

16. Loris Baz (F), BMW, 1:43,761

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,823

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,855

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,400

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Freitag (25. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,523

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

11. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,013

12. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,125

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,176

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

17. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:43,625

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,442

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,048

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,262