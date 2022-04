Superbikes von Corser, Haslam, Melandri im Museum

Für Superbike-Fans startet am 14. April eine interessante Ausstellung im ‹MAC Museum Art & Cars in Singen›. Zu sehen sind Motorräder bekannter Superbike-Piloten wie Leon Haslam, Max Neukirchner und Marco Melandri.

Aus einer der größten Rennmaschinen-Sammlungen Deutschlands werden im Museum Art & Cars Superbikes gezeigt, die auf den berühmtesten Motorrad-Rennstrecken dieser Welt, von Le Mans bis Macau, um Pokale und Podeste kämpften.

Superbikes, das sind Straßenmotorräder ab einem Hubraum von ca. 750 ccm bis 1000 ccm, die im Hinblick auf Fahrleistungen und Komfort eher Rennmaschinen gleichen. Der Begriff ‚Superbike‘ entstand in den 1960er Jahren, als die Honda CB750 oder später die Kawasaki Z900 für viele Motorradfahrer die Maschinen ihrer Träume waren.

Dieses Genre wurde in den 1980er Jahren immer beliebter und so entstanden auf nationaler Ebene die ersten Superbike-Rennserien. Eine würdige Weltmeisterschaft mit diesem Motorrädern gab es erst ab 1988 mit der Superbike-WM.

Im Museum Art & Cars zu sehen sind 21 Superbikes und Rennmaschinen, die von Fahrern wie Ernst Gschwender, Andi Meklau, Thomas Franz, Fabrizio Pirovano, Leon Haslam, Marco Melandri, Max Neukirchner oder Michael Rutter und vielen anderen gefahren wurden. Auf den meist vollverkleideten Maschinen kämpften die ehrgeizigen Sportler in spannenden Wettbewerben, wie den Langstreckenrennen von Le Mans, Spa, Suzuka und dem Bol d’Or, dem Macau Grand Prix, auf den Rennstrecken des Hockenheimring, von Monza, Donington oder auf Philip Island in Australien.

Gezeigt werden die Rennprototypen Suzuki XR51, XR52 und XR55, auf denen das erste rennsporttaugliche, käufliche Superbike basiert, die Suzuki GSX-R750R. Im Spannungsbogen der 'Goldenen Superbike Ära' werden die wichtigsten Modelle als homologierte Strassenmodelle und im Racingtrimm ausgestellt. Endurance-Rennmaschinen und Rennmotorräder, die an der Tourist Trophy eingesetzt wurden sind ebenso zu sehen wie Rennmaschinen, die in der Superbike-WM oder in der IDM eingesetzt wurden.

Ein Superbike-Fan der ersten Stunde ist Klaus Max Kiefer. Aus seiner Sammlung stammen viele der gezeigten Superbikes und Rennmaschinen. Sie gilt als eine der größten und bestsortierten Kollektionen ihrer Art. Kiefer begann seine Kollektion mit einer Suzuki GSX-R750R vom Typ XR51 des Suzuki-Teams Deutschland, die von Ernst Gschwender gefahren wurde.

Das aus zwei Gebäuden bestehende Museum Art &Cars gibt es seit 2013. Erbaut wurde der erste Bau durch die Südwestdeutsche Kunststiftung, deren Vorstand das Unternehmerpaar Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-Maier das notwendige Kapital einbrachte. Die Stadt Singen stellte den Baugrund zur Verfügung.