Troy Bayliss wird 53: «Verrücktestes Jahr war 2006!»

Troy Bayliss führt den Grand Prix in Valencia 2006 vor seinem Teamkollegen Loris Capirossi an

Der Australier Troy Bayliss feiert am 30. März 2022 seinen 53. Geburtstag. Der dreifache Superbike-Weltmeister und Grand-Prix-Sieger erinnert sich an einige Meilensteine seiner äußerst erfolgreichen Laufbahn.

Troy Bayliss kann auf eine lange und äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er gewann drei Titel in der Superbike-Weltmeisterschaft und eroberte sich dabei 52 Laufsiege und insgesamt 94 Podiumsplätze. Unvergessen bleibt sein MotoGP-Sieg 2006 in Valencia, bei dem er als Ducati-Wildcard-Pilot beim Saisonfinale die gesamte Weltelite der «Grand Prix Königsklasse» bezwang.

«Ja, an die Saison 2006 habe ich die schönsten Erinnerungen», bestätigte Bayliss, der am 30. März 2022 seinen 53. Geburtstag feiern wird. «Nachdem wir die Superbike-WM gewonnen hatten, gelang mir auch noch der MotoGP-Sieg in Valencia, es war das verrückteste Jahr, aber großartig! Ich hatte nie damit gerechnet, dass ich ein Grand Prix-Rennen gewinnen würde, doch es ist einfach passiert. Es war etwas ganz besonderes und ein Sahnehäubchen auf den Kuchen von 2006.»

«Als junger Fahrer war mein oberstes Ziel die Superbike-Weltmeisterschaft», erinnert sich der Australier in einem Interview mit dem Internetportal Worldsbk.com. «Als es dann passierte, ging mir alles fast ein wenig zu schnell, die Erwartungen lagen sehr hoch und die Fußstapfen, in die ich trat, waren sehr groß. Als sich die ersten Erfolge einstellten und ich begann, mich in meinem Team wohlzufühlen, lief es immer besser.»

«Meine Leidenschaft für den Rennsport entdeckte ich bereits sehr früh, ich bin schon mit fünf Jahren auf diversen Bikes herumgedüst», verriet Bayliss weiter. «Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal Motorradrennen im Fernseher sah. Ich war ungefähr 11 oder 12 Jahre alt und der erste Fahrer, der mich beeindruckte, war Graeme Crosby. Als er das Rennen gewonnen hatte, machte er bei der Zieldurchfahrt ein Wheelie und da wusste ich, dass er ein ziemlich cooler Typ sein musste.»

Nach seinem Rücktritt gab Bayliss 2015 überraschend ein Comeback, als er in Australien und Thailand im Ducati-Werksteam den verletzten Davide Giugliano ersetzte. 2018 unternahm er den Versuch, die australische Superbike-Serie zu gewinnen. Es reichte für Siege und Podiums-Plätze, aber nicht zum Gewinn der Meisterschaft.

Verstärkt konzentrierte sich die Superbike-Legende darauf, die Karriere seines Sohnes Oli Bayliss zu fördern. Der heute 18-Jährige absolvierte auf Phillip Island 2020 seinen ersten Gaststart in der Supersport-Weltmeisterschaft und debütiert 2022 mit einer Ducati 955 V2 im Barni-Team Vollzeit in der mittleren Kategorie.

«Ich fühle mich auch heute noch in der Rennsportszene sehr wohl. In Australien kennen mich die Leute und haben sich daran gewöhnt, dass ich dort regelmäßig die Rennstrecken besuche. Besuche ich Italien oder andere Länder in Europa, erinnern sich die Fans auch noch an mich. Sie sind immer sehr freundlich und nett zu mir. Früher war ich ein bekannter Fahrer, jetzt bin ich hauptsächlich mit meinem Team und mit der Karriere meines Sohnes Oli beschäftigt. Es bleibt noch etwas Zeit zum Trainieren und ich verbringe auch gerne meine Zeit mit der Familie, aber im Augenblick bin ich ziemlich beschäftigt.»

«Ich habe den größten Teil meiner Karriere mit Ducati verbracht und die Italiener lieben Ducati. Da ich mich auf der Ducati gut geschlagen habe, hat mich das bei diesen Menschen sehr beliebt gemacht. Ich glaube, ich hatte Glück, für Ducati zu fahren, denn es war eine sehr gute Marke und ich habe mich auch gut für sie geschlagen, also war es ein schönes Spiel. Ich denke, ich war und bin ein treuer und guter Ducati-Botschafter.»

«Als ich später noch einmal in der Australischen Superbike-Meisterschaft antrat und 2015 ein Wildcard-Rennen in der Superbike-WM betritt, wollte ich nur noch ein bisschen Spaß haben. Heute bin ich wirklich froh, ab und zu mit meinem Sohn Oli mitzufahren. Oli ist auf dem Weg nach oben. Ich sehe, dass er ziemlich gut ist, aber noch habe ich die bessere Bilanz.»